«ВАЗ» вылетел под груженый «КамАЗ»

Сегодня в 08:30 на 13-м километре трассы Липецк-Данков столкнулись грузовик «КамАЗ» и «ВАЗ-2105».

"КамАЗ" двигался в сторону Данкова, "ВАЗ-2105" - в сторону Липецка. На 13-м километре трассы в зоне дорожных работ "ВАЗ" съехал правой стороной в колею накатанную грузовиками, после чего легковушку выбросило на встречную полосу. Водитель груженного "КамАЗа" сделал все возможное для предотвращения столкновения, но многотонной машине не хватило тормозного пути.

В аварии водитель "КамАЗа" не пострадал, впрочем, как и женщина-водитель "ВАЗа. Легкие травмы получил пассажир "ВАЗа", врачи "скорой" осмотрели мужчину, от госпитализации он отказался.

Стоит отметить, что работы по реконструкции этого участка трассы Липецк-Данков, ведутся с лета. Бетонные блоки отделяющие место проведения работ от проезжей части, не всегда видны, особенно в ночное время, сигнальные лампы работают не всегда.