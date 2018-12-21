Происшествия

сегодня, 11:17

«ВАЗ» вылетел под груженый «КамАЗ»

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#авария #ДТП
«ВАЗ» вылетел под груженый «КамАЗ»

Сегодня в 08:30 на 13-м километре трассы Липецк-Данков столкнулись грузовик «КамАЗ» и «ВАЗ-2105». 

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"КамАЗ" двигался в сторону Данкова, "ВАЗ-2105" - в сторону Липецка. На 13-м километре трассы в зоне дорожных работ "ВАЗ"  съехал правой стороной в колею накатанную грузовиками, после чего легковушку выбросило на встречную полосу. Водитель груженного "КамАЗа" сделал все возможное для предотвращения столкновения, но многотонной машине не хватило тормозного пути.

В аварии водитель "КамАЗа" не пострадал, впрочем, как и женщина-водитель "ВАЗа. Легкие травмы получил пассажир "ВАЗа", врачи "скорой" осмотрели мужчину, от госпитализации он отказался.

Стоит отметить, что работы по реконструкции этого участка трассы Липецк-Данков, ведутся с лета. Бетонные блоки отделяющие место проведения работ от проезжей части, не всегда видны, особенно в ночное время, сигнальные лампы работают не всегда. 

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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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алкан с 19 го

7 минут назад
там колейность в повороте плюс грёбанные дорожники заузили дорогу ,а новую хрен сделали ,да и кому она нахрен нужна такой кровью пострадавшим? это сука там не первый случай ,надо было колейность убрать там и ни хрена не расширять ,а теперь и колейность и не расширили а заузили ,зато рабочие грёбанные там трутся какого то буя ежедневно,уроды все ,кто придумал и не сделал эту дорогу ,водителям с дтп сочувствую ,сам на днях там еле удержался в рот им ногу
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