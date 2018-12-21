Происшествия

сегодня, 09:20

Прогулка в тапочках обернулась бедой для 87-летнего старика

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#обморожение
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Прогулка в тапочках обернулась бедой для 87-летнего старика

В областной ожоговый центр привезли полуживого замерзшего старика.

Сегодня в 7 часов утра в областной ожоговый центр привезли замерзшего почти насмерть 87-летнего жителя Липецка. Сидящего на лавочке у дома пенсионера в тапочках обнаружил выгуливавший собаку мужчина. Прохожий не остался безучастным и тут же вызвал "скорую помощь". 

В ожоговом центре у пациента диагностировали общее переохлаждение - еще бы 10-15 минут, и старик бы замерз насмерть. По словам заведующего отделением Ильи Копылова, выхаживать таких больных гораздо тяжелее, чем бороться с обморожениями конечностей. Сейчас медики ведут борьбу за жизнь пенсионера, который вышел на улицу и, как говорится, потерялся.

А вчера в ожоговый чентр был доставлен из Лебедяни 49-летний мужчина с обморожениями третьей степени всех конечностей. Нашли его на улице работники салона красоты. Как выяснили у пострадавшего медики, мужчина перебрал с алкоголем, упал на улице, но не смог по примеру своей матушки-России подняться с колен и в сторону дома полз на четвереньках. Но не дополз. Сейчас медики пытаются спасти его от ампутации кистей рук и стоп ног.
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#обморожение
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Комментарии (2)

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ттт

5 минут назад
ну про старика то понятно, все такие будем если доживем. Но вот которые алкоголя перебрали, как последний день живут. Сам таких не раз на улице поднимал, это просто писец полярный.
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Вика

48 минут назад
Последний абзац супер
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