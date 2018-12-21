Прогулка в тапочках обернулась бедой для 87-летнего старика

В областной ожоговый центр привезли полуживого замерзшего старика.

Сегодня в 7 часов утра в областной ожоговый центр привезли замерзшего почти насмерть 87-летнего жителя Липецка. Сидящего на лавочке у дома пенсионера в тапочках обнаружил выгуливавший собаку мужчина. Прохожий не остался безучастным и тут же вызвал "скорую помощь".



В ожоговом центре у пациента диагностировали общее переохлаждение - еще бы 10-15 минут, и старик бы замерз насмерть. По словам заведующего отделением Ильи Копылова, выхаживать таких больных гораздо тяжелее, чем бороться с обморожениями конечностей. Сейчас медики ведут борьбу за жизнь пенсионера, который вышел на улицу и, как говорится, потерялся.



А вчера в ожоговый чентр был доставлен из Лебедяни 49-летний мужчина с обморожениями третьей степени всех конечностей. Нашли его на улице работники салона красоты. Как выяснили у пострадавшего медики, мужчина перебрал с алкоголем, упал на улице, но не смог по примеру своей матушки-России подняться с колен и в сторону дома полз на четвереньках. Но не дополз. Сейчас медики пытаются спасти его от ампутации кистей рук и стоп ног.

