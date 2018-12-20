«Мертвая душа» из спортшколы помогла украсть свыше 210 000 рублей

Заместитель директора оформила фиктивный договор с приятелем.

Правобережный районный суд Липецка рассмотрел уголовное дело в отношении заместителя директора МБОУ «ДЮСШ №6» по административно-хозяйственной работе. Женщине поставили в вину мошенничество с использованием служебного положения. Еще до вынесения приговора подсудимая полностью признала свою вину и оперативно возместила весь ущерб.



Как указано в материалах суда, женщина в 2013 году изготовила приказ о приеме своего приятеля на работу на полставки. Она подделала в документах подпись своего начальника. Приятель заместителя директора и не собирался трудиться в спортшколе. Зато ему исправно перечисляли зарплату, так как женщина ежемесячно вела график «работы» сотрудника. В итоге за пять лет, с 1 февраля 2013 года по 12 февраля 2018 года, заместитель директора положила в свой карман 211 417 рублей 06 копеек: всю зарплату приятелю перечисляли на карту, которая находилась в пользовании мошенницы.



Суд признал женщину виновной в мошенничестве и наказал ее годом условного срока и двумя годами испытательного.