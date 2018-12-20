Липецкая область получит 90 млн рублей на уникальные дороги

Правительство утвердило выделение дополнительных средств.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительных бюджетных ассигнованиях на развитие автомобильных дорог. 12 073 млн рублей будут перечислены 27 субъектам РФ на развитие и модернизацию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.



Липецкая область оказалась среди 27 регионов. Область получит 90 млн рублей на строительство, реконструкцию и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений. Липецкая область оказалась единственный регионом в Центральном Черноземье, получившем дополнительный транш.



Средства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».