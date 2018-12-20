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Липецкая область получит 90 млн рублей на уникальные дороги

17 972
#дороги
Липецкая область получит 90 млн рублей на уникальные дороги

Правительство утвердило выделение дополнительных средств.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительных бюджетных ассигнованиях на развитие автомобильных дорог. 12 073 млн рублей будут перечислены 27 субъектам РФ на развитие и модернизацию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Липецкая область оказалась среди 27 регионов. Область получит 90 млн рублей на строительство, реконструкцию и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений. Липецкая область оказалась единственный регионом в Центральном Черноземье, получившем дополнительный транш.

Средства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».
17 972
#дороги

Комментарии (17)

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Батя

5 минут назад
Уникальные дороги в России делают давно, уникальность в том что денег нет и дорог нет а на бумаге есть.
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Камень у дороги

8 минут назад
Сдается мне, что деньги эти будут УНИКАЛЬНЫМ образом спи3 Жены, а дороги останутся прежними.
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Словесный понос

14 минут назад
за 100 000 000 рублей.Суки!
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гостья

14 минут назад
Игорь, да просто может под уникальными они подразумевают качественные? ну чем дороги могут быть уникальными? ну конечно может и золотое напыление быть...
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Сергей

16 минут назад
А уникальные в том,что строят их в Липецке коренные Липчане,узбеки и армяне.
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Игорь

33 минуты назад
Не. Ну без бузы. Кто то знает реально что они подразумевают под УНИКАЛЬНЫМИ дорогами???
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гостья

33 минуты назад
Гость, )))))))))))))))))))
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Гость

47 минут назад
А в чем УНИКАЛЬНОСТЬ наших дорог?? В том что АФСФАЛЬТ по весне тает???
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ай

52 минуты назад
умный город, уникальные дороги, сколково, наноупаковка для яиц, эх, живем же мы...а пока только районы без воды, автобусы развалюхи, разбитые остановки, ямы на дорогах, мусор по всему городу и тонны мусора на субботниках
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Сергей

55 минут назад
Гость, это мосты
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