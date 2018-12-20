Общество
сегодня, 10:55
Липецкая область получит 90 млн рублей на уникальные дороги
Правительство утвердило выделение дополнительных средств.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительных бюджетных ассигнованиях на развитие автомобильных дорог. 12 073 млн рублей будут перечислены 27 субъектам РФ на развитие и модернизацию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.
Липецкая область оказалась среди 27 регионов. Область получит 90 млн рублей на строительство, реконструкцию и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений. Липецкая область оказалась единственный регионом в Центральном Черноземье, получившем дополнительный транш.
Средства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».
Липецкая область оказалась среди 27 регионов. Область получит 90 млн рублей на строительство, реконструкцию и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений. Липецкая область оказалась единственный регионом в Центральном Черноземье, получившем дополнительный транш.
Средства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».
Батя
Камень у дороги
Словесный понос
гостья
Сергей
Игорь
гостья
Гость
ай
Сергей