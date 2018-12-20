Происшествия

50 минут назад

Липецк будет сотрудничать со Сколково области ЖКХ, экологии, образовании

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Липецк будет сотрудничать со Сколково области ЖКХ, экологии, образовании

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в инновационной сфере между администрацией города Липецка и Фондом «Сколково» подписано в Москве 19 декабря главой Липецка Сергеем Ивановым и вице-президентом по международному и региональному развитию Фонда Юрием Сапрыкиным.

В числе основных направлений совместной работы – координация мер государственной и муниципальной поддержки инновационной деятельности, привлечение талантливой липецкой молодежи к участию в реализации проектов «Сколково», создание условий для внедрения инноваций в различных сферах городского хозяйства. В частности, стороны договорились о совместной разработке проектов в области ЖКХ, экологии, образовании.

- Сотрудничество открывает принципиально новые возможности для города. «Сколково» располагает лучшими технологичными наработками, которые мы постараемся адаптировать в Липецке, прежде всего в концепции внедрения технологий «умного города». Приступить планируем уже в январе, а в дальнейшем выйти со своими муниципальными практиками на российский уровень. Эти начинания поддерживает врио главы региона Игорь Артамонов. Он сам проходил обучение в «Сколково» и заинтересован в том, чтобы наше взаимодействие было максимально выгодным и практичным, - подчеркнул глава Липецка Сергей Иванов.

Очевидную пользу муниципалитет видит в возможности регистрации липецких предпринимателей резидентами «Сколково», что даёт им доступ к сервисам Инновационного центра и шанс получить грантовую поддержку для реализации проектов.

Уже в апреле 2019 года в Липецке пройдут мероприятия в рамках «StartUp Tour», в котором участвуют 10 российских городов. В течение двух дней будет представлена образовательная программа от лучших спикеров и экспертов «Сколково».

- Уверен, что предпринимателям Липецка будет полезно поучиться у тех, кто уже добился успеха. Кроме того, проект интересен для студентов технического университета и других вузов, резидентов нашего технопарка, - отметил Сергей Иванов.

Кстати, созданный несколько лет назад «Технопарк-Липецк» претендует на присвоение в следующем году статуса официального регионального оператора «Сколково». В настоящее время здесь зарегистрировано 29 резидентов. За девять месяцев 2018 года суммарная выручка компаний превысила 475 млн рублей – втрое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.

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Комментарии (9)

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Юрок Алтушок.

1 минуту назад
Сереженька передал Сколково технологии и проектную документацию на производство скамеек по 2,5 млн. Рублей.
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Kot Begemot

9 минут назад
Пилить будут теперь по технологиям Чубайса.
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Сколково

9 минут назад
Готовьте ваши денежки.
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Даже тапки не смеются

14 минут назад
Нашли бездонную дыру,куда деньги будут исчезать.
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Одуванчик

30 минут назад
Поржал от души! Скольково-скольково бабла будет отмыто через Технопарк Липецк? Это какими же неведомыми и эксклюзивными инновационными технологиями одарит Скольково Липецк, и сколько это будет стоить?Чубайс нервно курит в стороне.
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Ели пукали

33 минуты назад
Хорошую рубрику подобрали для новости-Происшествия да и понятно теперь чем артэмон занимался все время-посиделки с друганами по всем пустым проектам (результатов работы сколкого до сих пор нет, кроме как колоссальных затрат), игрой в бадминтон и пробежками, везет области на пипизвонов
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гостья

36 минут назад
э, если бы у нас цены на жкх были бы как в Москве, то хорошо бы))))) но именно цен московских нам вряд ли видать, скоро, наверное, яйца по цене мраморной говядины будут
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гостья

37 минут назад
кажется чиновники явно далеко от земных вопросов людей)))) какие технологии????? когда у вас прорывы на прорыве и прорыв прорыв погоняет на всех сетевых трубопроводах???? вы трубы сетей видели???? или у нас уже дороги все отремонтированы и пора умный город внедрять? с мусорками не можете разобраться, еще с прошлого снегопада не успели снег очистить, а неделя без воды на ЛТЗ летом - это вообще надо занести в историю для изучения))))
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гостья

41 минуту назад
в области русского языка отправьте ваших журналистов на повышение квалификации, это уже даже не смешно, что столько ошибок в текстах...вам самим приятно так безграмотно писать?
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