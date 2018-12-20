Липецк будет сотрудничать со Сколково области ЖКХ, экологии, образовании

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в инновационной сфере между администрацией города Липецка и Фондом «Сколково» подписано в Москве 19 декабря главой Липецка Сергеем Ивановым и вице-президентом по международному и региональному развитию Фонда Юрием Сапрыкиным.

В числе основных направлений совместной работы – координация мер государственной и муниципальной поддержки инновационной деятельности, привлечение талантливой липецкой молодежи к участию в реализации проектов «Сколково», создание условий для внедрения инноваций в различных сферах городского хозяйства. В частности, стороны договорились о совместной разработке проектов в области ЖКХ, экологии, образовании.

- Сотрудничество открывает принципиально новые возможности для города. «Сколково» располагает лучшими технологичными наработками, которые мы постараемся адаптировать в Липецке, прежде всего в концепции внедрения технологий «умного города». Приступить планируем уже в январе, а в дальнейшем выйти со своими муниципальными практиками на российский уровень. Эти начинания поддерживает врио главы региона Игорь Артамонов. Он сам проходил обучение в «Сколково» и заинтересован в том, чтобы наше взаимодействие было максимально выгодным и практичным, - подчеркнул глава Липецка Сергей Иванов.

Очевидную пользу муниципалитет видит в возможности регистрации липецких предпринимателей резидентами «Сколково», что даёт им доступ к сервисам Инновационного центра и шанс получить грантовую поддержку для реализации проектов.

Уже в апреле 2019 года в Липецке пройдут мероприятия в рамках «StartUp Tour», в котором участвуют 10 российских городов. В течение двух дней будет представлена образовательная программа от лучших спикеров и экспертов «Сколково».

- Уверен, что предпринимателям Липецка будет полезно поучиться у тех, кто уже добился успеха. Кроме того, проект интересен для студентов технического университета и других вузов, резидентов нашего технопарка, - отметил Сергей Иванов.

Кстати, созданный несколько лет назад «Технопарк-Липецк» претендует на присвоение в следующем году статуса официального регионального оператора «Сколково». В настоящее время здесь зарегистрировано 29 резидентов. За девять месяцев 2018 года суммарная выручка компаний превысила 475 млн рублей – втрое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.