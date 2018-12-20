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Экипаж МКС благополучно вернулся на Землю
Три члена экипажа корабля «Союз МС-09», вернувшиеся с Международной космической станции (МКС), эвакуированы из спускаемого аппарата в казахстанской степи.
«Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-09" благополучно вернулся на Землю спустя 197 суток полета», — говорится в сообщении.
Около 8.40 мск «Роскосмос» подтвердил, что специалисты поисково-спасательных групп добрались до спускаемого аппарата и начали эвакуацию вернувшегося на Землю экипажа. «Самочувствие Сергея Прокопьева, Александра Герста и Серины Ауньон-Чэнселлор хорошее», — говорится в сообщении. «Карагандинская степь. Минус 18. Но есть один плюс: плюс ледяной ветер», — написал в Twitter находящийся на месте посадки руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Согласно сообщению российского космического агентства, корабль отстыковался от МКС в 04.40 мск, в 07.38 мск «Союз МС-09» разделился на 3 отсека: бытовой, спускаемый аппарат и приборно-агрегатный отсек. В 07.40 мск начался вход спускаемого аппарата корабля в плотные слои атмосферы. Приземление прошло штатно в 8.02 мск.
Спускаемый аппарат доставил на Землю образцы герметика и микрометеоритной защиты бытового отсека «Союза», которые должны помочь установить причину появления отверстия в «Союзе» и утечки воздуха.
Утечку воздуха на МКС экипаж обнаружил в ночь на 30 августа. Ее причиной оказалось отверстие в космическом корабле «Союз МС-09». Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожало возвращению экипажа на Землю. Причину появления отверстия достоверно установить пока не удалось. Российские космонавты ввели в отверстие герметик и закрыли его заплатками. 11 декабря в ходе внепланового выхода в открытый космос космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев провели операцию по изъятию с внешней стороны корабля образцов микрометеоритной защиты и проб герметика, которым было заделано отверстие.
Специалисты поисково-спасательных групп добрались до спускаемого аппарата и начали проводить эвакуацию вернувшегося на Землю экипажа корабля СоюзМС09. Самочувствие Сергея Прокопьева Александра Герста и Серины Ауньён-Чэнселлор хорошее.