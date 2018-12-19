Общество

сегодня, 10:10

В адрес Фонда поступило более 100 благодарственных писем от жителей

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#ФКР
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В адрес Фонда поступило более 100 благодарственных писем от жителей

По официальным данным Фонда капитального ремонта в рамках реализации программы, в соответствии с краткосрочным планом 2018 года выполнен капитальный ремонт 1 875 видов работ в 356 домах на общем счете, в 44 домах на специальных счетах. Новые инженерные сети, современные и безопасные лифты, новые кровли и утепленные фасады многоквартирных домов – все это результат совместной работы жителей области, сотрудников Фонда и органов власти региона. А реновация фасадных групп по ул. Зегеля стала приятной неожиданностью не только для жителей г. Липецка, опыт региона вызвал интерес и далеко за пределами области. Работа подрядной организации, которая подготовила проект для капитального ремонта фасадных групп была оценена как одна из лучших практик 2018 года, в рамках ежегодного конкурса «Золотая капитель».

На протяжении всего года в адрес фонда, подрядных организаций поступали благодарственные письма от жителей, которые отмечают профессионализм и отзывчивость работников строительных организаций и кураторов со стороны Фонда. Всего за 2018 год в Фонде зарегистрировано более 100 благодарственных писем от граждан, а также более десятка писем от органов местного самоуправления и Минстроя РФ.

Собственники, формирующие фонд капремонта на специальных счетах, в текущем году также неоднократно обращались фонд с просьбой оказать содействие в организации и контроле проводимого капитального ремонта, результатами проведенной работы, жители остались довольны. Так, например, собственники, проживающие по адресу: г. Липецк, ул. Ушинского, д. 17/1 направили в адрес сотрудников Фонда благодарность за помощь, оказанную в организации капитального ремонта крыши и канализации.

Стоит отметить, что большую роль в качестве и оперативности выполнения работ играет желание самих жителей взаимодействовать с Фондом и подрядной организацией.

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"PR"

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#ФКР
2

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