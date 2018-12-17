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сегодня, 13:14

СМИ: Аршавин изменил жене с двумя девушками

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#Аршавин #измена

Футболист и его супруга пока не комментируют ситуацию.

Известный российский футболист Андрей Аршавин был уличен в супружеской неверности, пишут СМИ. По данным издания Life, спортсмена поймали в интимной обстановке с двумя девушками. Ни сам Аршавин, ни его супруга Алиса скандальные снимки пока не комментируют.

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Вчера, 16 декабря, Аршавин был в Петербурге, указывает СМИ24. Там футболиста засняли в сопровождении двух незнакомок. По словам очевидцев, Андрей развлекался с ними. Спортсмен катался со спутницами на лошадях. Фотографии, сделанные свидетелями, опубликовал Telegram-канал Admin.anshlak. Там же появилась информация, что спутницы Аршавина были проститутками.
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#Аршавин #измена

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