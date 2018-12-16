Спорт

сегодня, 18:23

«МицуБаскет» потерпел первое в истории «двойное» поражение

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#Баскетбол
«МицуБаскет» потерпел первое в истории «двойное» поражение

Шанс выиграть в Твери был, но подвела реализация.

Так и не сумели выиграть хотя бы один матч в Твери игроки недавно возрожденного липецкого баскетбольного клуба. Во второй встрече на площадку местной команды липчане, как и накануне, потерпели поражение, на сей раз со счетом - 83:95.

Липчане не очень удачно начали матч - со счета 0:9. Но потихоньку «МицуБаскет» успокоился, сократил отставание, но все равно уступил в первой четверти - 15:20. Роковой стала вторая четверть, в которой липчане слишком много мазали по кольцу соперников, в результате - соперники увеличили разрыв в счете еще на восемь очков - 24:16, и в сумме это дало «Твери» уже весомые «+13» к большому перерыву.

Во второй половине встречи липчане пытались наверстать упущенное. Третью четверть наша команда выиграла 25:23, а упорный заключительный отрезок завершился в пользу хозяев - 28:27.

Нельзя сказать, что «Тверь» переиграла липчан, но хозяева превзошли нашу команду в реализации, использовав больше половины двухочковых попыток и забив каждый третий трехочковый бросок. У липчан статистика оказалась хуже - реализовано 23 двухочковых из 50 (46 %) и лишь 8 из 34-х бросков (23,5 %) из-за трехочковой дуги.

Самым результативным на площадке, как и вчера, оказался играющий тренер Константин Бреев. принесший 23 балла. Сегодня у липчан выходили на площадку все 9 баскетболистов, приехавших в Тверь. Показатели остальных: Андрей Романенко - 14, Дмитрий Неклюдов - 12, Сергей Мельгунов, Никита Полянский - по 10, Сергей Жданов - 8, Евгений Чеботарев - 6. Григорий Рулев и Дмитрий Борисов очков набрать не успели.

После первого в своей короткой истории двойного проигрыша «МицуБаскет» демонстрирует ровно 50-пройентный результат в первенстве ЦФО - 3 победы, 3 проигрыша.

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#Баскетбол

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