В Грязях крупный пожар - погиб человек

На улице Плеханова сгорели дом и автомобиль.

Сегодня около семи утра в Грязях на улице Плеханова, 72 загорелся жилой дом.



Сообщение о пожаре было поздним, поэтому, когда к дому прибыли четыре подразделения МЧС и добровольная пожарная дружина спасти строение уже было невозможно. Тем не менее, пожарным удалось отстоять соседнее строение: в доме №70 огнем повреждена только кровля.



В результате пожара первый дом сгорел полностью. Огонь уничтожил еще и находившийся рядом со зданием автомобиль. На развалинах дома найден труп его 43-летнего хозяина.



Причина пожара устанавливается.