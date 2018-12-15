Происшествия

50 минут назад

В Грязях крупный пожар - погиб человек

655
#пожар
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В Грязях крупный пожар - погиб человек

На улице Плеханова сгорели дом и автомобиль.

Сегодня около семи утра в Грязях на улице Плеханова, 72 загорелся жилой дом.

Сообщение о пожаре было поздним, поэтому, когда к дому прибыли четыре подразделения МЧС и добровольная пожарная дружина спасти строение уже было невозможно. Тем не менее, пожарным удалось отстоять соседнее строение: в доме №70 огнем повреждена только кровля.

В результате пожара первый дом сгорел полностью. Огонь уничтожил еще и находившийся рядом со зданием автомобиль. На развалинах дома найден труп его 43-летнего хозяина.

Причина пожара устанавливается. 
655
#пожар
1

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