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В России снова могут ввести штрафы за превышение скорости на 10 км/ч

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#Штраф #скорость
В России снова могут ввести штрафы за превышение скорости на 10 км/ч

В декабре 2018 года вице-мэр Москвы Максим Ликсутов вновь поднял эту тему на заседании комиссии по безопасности движения, после чего и появилось поручение вице-премьера РФ Максима Акимова. По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2018 года вынесено 81,3 млн постановлений за превышение скорости на 20–40 км/ч.

Власти поручили МВД и Минтрансу разработать предложения по возвращению штрафов за превышение скоростного режима на 10–20 км/ч. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на тексты поручений.

Поручения были даны по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения во главе с вице-премьером Максимом Акимовым, они должны быть выполнены до 1 марта 2019 года. По словам источника газеты, возвращение штрафа может обернуться 50 млн дополнительных штрафов ежегодно только в Москве — вдвое больше, чем за все нарушения правил дорожного движения.

На заседании Акимов также поручил столичным властям и МВД до 1 февраля 2019 года подготовить предложения по усилению ответственности за использование поддельных или «нечитаемых» автомобильных номеров, а также за нарушение правил стоянки и остановки. Кроме того, еще одно поручение вице-премьера касается фиксации отсутствия полиса ОСАГО при помощи камер.

До сентября 2013 года действовали штрафы за превышение скорости до 20 км/ч, позднее его отменили. По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2018 года инспекторы вынесли 81,3 млн постановлений за превышение скорости на 20–40 км/ч.

В декабре глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов в интервью Autonews.ru рассказал, что столичные власти намерены изменить скоростной режим на ряде улиц. Работы ведутся в рамках поручения президента Владимира Путина о снижении уровня смертности на дорогах, проект разрабатывается совместно с ГИБДД.

«С учетом того что часть магистралей прошла реконструкцию, постановление где-то поднимет скоростной режим, где-то снизит его», — отмечал Ликсутов. Полный список улиц, на которых изменится скоростной режим, пока неизвестен.
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#Штраф #скорость

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