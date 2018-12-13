Ельчанин бросился на сожительницу с бензопилой

Мужчину наказали исправработами.

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Мировой судья СУ №2 Ельца рассмотрел обвинение жителя города в угрозе убийством.Как установил суд, преступление было совершено во дворе частного дома по улице 9-го Декабря в Ельце. Пьяный подсудимый вечером поссорился со своей сожительницей. Подсудимый завел инструмент и пошёл с ним в сторону сожительницы со словами: « Я тебя убью!». Женщина обратилась за защитой в полицию.Суд признал мужчину виновным в угрозе убийством. Его наказали 350 часами исправительных работ.