Происшествия

56 минут назад

Ельчанин бросился на сожительницу с бензопилой

4 730
#угроза убийством
Ельчанин бросился на сожительницу с бензопилой

Мужчину наказали исправработами.

Мировой судья СУ №2 Ельца рассмотрел обвинение жителя города в угрозе убийством. 

Как установил суд, преступление было совершено во дворе частного дома по улице 9-го Декабря в Ельце. Пьяный подсудимый вечером поссорился со своей сожительницей. Подсудимый завел инструмент и пошёл с ним в сторону сожительницы со словами: « Я тебя убью!». Женщина обратилась за защитой в полицию.

Суд признал мужчину виновным в угрозе убийством. Его наказали 350 часами исправительных работ.

Фото: assets.rebelcircus.com
4 730
#угроза убийством

Комментарии (4)

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Джек Техасец

34 минуты назад
прям как у нас в Техасе
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НЕ ПАТРИОТ

35 минут назад
... Елецкая резня бензопилой...
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*

38 минут назад
Чем быдлей - тем блатней. Величие своей ущербности только можно показать на слабых.
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это норма

44 минуты назад
на журналистов с топором, на сожительницу с бензопилой, священник там в Ельце как то монашку в колодец бросил, командировочные и любые бухгалтерские документы. Это Елец!
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