Происшествия
56 минут назад
Ельчанин бросился на сожительницу с бензопилой
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Мужчину наказали исправработами.
Мировой судья СУ №2 Ельца рассмотрел обвинение жителя города в угрозе убийством.
Как установил суд, преступление было совершено во дворе частного дома по улице 9-го Декабря в Ельце. Пьяный подсудимый вечером поссорился со своей сожительницей. Подсудимый завел инструмент и пошёл с ним в сторону сожительницы со словами: « Я тебя убью!». Женщина обратилась за защитой в полицию.
Суд признал мужчину виновным в угрозе убийством. Его наказали 350 часами исправительных работ.
Фото: assets.rebelcircus.com
Как установил суд, преступление было совершено во дворе частного дома по улице 9-го Декабря в Ельце. Пьяный подсудимый вечером поссорился со своей сожительницей. Подсудимый завел инструмент и пошёл с ним в сторону сожительницы со словами: « Я тебя убью!». Женщина обратилась за защитой в полицию.
Суд признал мужчину виновным в угрозе убийством. Его наказали 350 часами исправительных работ.
Фото: assets.rebelcircus.com
4 730
Джек Техасец
НЕ ПАТРИОТ
*
это норма