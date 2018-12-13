Управляющий банком брал взятки за кредиты

Прокурор Усманского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по фактам незаконной выдачи кредитов за вознаграждение. Обвинение предъявлено бывшему управляющему Усманским филиалом АО «Россельхозбанк».

По версии следствия, обвиняемый, используя свое служебное положение, получил 1 529 000 рублей за выдачу кредитов без проведения надлежащей проверки представленных гражданами документов.

Впоследствии выплаты по кредитам, полученным по поддельным документам, не производились.

В результате образовавшейся кредиторской задолженности финансовой организации был причинен материальный ущерб на сумму более 15 миллионов рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы по п. «в» ч.7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег за совершение незаконных действий в интересах дающего) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшие причинение существенного вреда правам и законным интересам организации).

В случае подтверждения обвинения подсудимому может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок 5 до 9 лет со штрафом в размере до 40-кратной суммы коммерческого подкупа или без такового, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.