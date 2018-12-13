Происшествия

сегодня, 13:01

Управляющий банком брал взятки за кредиты

5 2275
#взятка
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Управляющий банком брал взятки за кредиты

Прокурор Усманского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по фактам незаконной выдачи кредитов за вознаграждение. Обвинение предъявлено бывшему управляющему Усманским филиалом АО «Россельхозбанк».

По версии следствия, обвиняемый, используя свое служебное положение, получил 1 529 000 рублей за выдачу кредитов без проведения надлежащей проверки представленных гражданами документов.

Впоследствии выплаты по кредитам, полученным по поддельным документам, не производились.

В результате образовавшейся кредиторской задолженности финансовой организации  был причинен материальный ущерб на сумму более 15 миллионов рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы по п. «в» ч.7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег за совершение незаконных действий в интересах дающего) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшие причинение существенного вреда правам и законным интересам организации).

В случае подтверждения обвинения подсудимому может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок 5 до 9 лет со штрафом в размере до 40-кратной суммы коммерческого подкупа или без такового, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

5 2275
#взятка
1

Комментарии (5)

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Пятаак

13 минут назад
Это этот:"Кокорев Сергей Сергеевич И.о. директора ФГБУ «Воронежский государственный заповедник», заместитель директора по экономике и финансам Родился 25 января 1990 года в г. Усмань Липецкой области . В 2011 году окончил Воронежский государственный университет факультет «Юриспруденция». В 2016 году окончил Институт Международного права и экономики имени А.С. Грибоедова экономический факультет. С 2008 по 2009 года работал юрисконсульт ПАО«Сбербанк России». С 2009 по 2012 год работал юрисконсультом юридического отдела ОАО «Россельхозбанк». С 2012 по 2016 года работал управляющим Дополнительного офиса ОАО «Россельхозбанк». С 2016-2017 года работал главным бухгалтером ФГБУ «Воронежский государственный заповедник». С 2017 года по н.в. работает заместителем директора по экономике и финансам ФГБУ «Воронежский государственный заповедник», и.о. директора ФГБУ «Воронежский государственный заповедник».
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123 таксист

15 минут назад
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цирк

34 минуты назад
вот так же работали избирательные комиссии ,в угоду нелегитимных чинуш-149 процентов
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ГОША

сегодня, 13:44
и ртом и жопой!!!
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Отчепушитель

сегодня, 13:38
и отпетушить предприимчивого сотрудника
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