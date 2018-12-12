Общество

сегодня, 09:37

Анита Цой в Липецке поздравила друга

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#Анита Цой #соцсети
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Певица записала обращение сразу после шоу.

Певица Анита Цой накануне выступила в Липецке с шоу «10/20». Пока единственным следом пребывания в Липецке в соцсетях артистки стал пост в Instagram. Анита Цой из Липецка поздравила с днем рождения своего друга и коллегу Эмина. Тем временем сами липчане делятся в соцсетях впечатлениями от шоу и записями с концерта.

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#Анита Цой #соцсети
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Комментарии (3)

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Морква

сегодня, 09:56
Qwerty, сфигали будняга? он еще поводит вам по губамъ
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Какой Седыкин?

сегодня, 09:55
Вы про что?
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Qwerty

сегодня, 09:48
А про беднягу Седыкина даже не вспомнила, неблагодарная ;-)
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