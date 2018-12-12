Анита Цой в Липецке поздравила друга

Певица записала обращение сразу после шоу.

Певица Анита Цой накануне выступила в Липецке с шоу «10/20». Пока единственным следом пребывания в Липецке в соцсетях артистки стал пост в Instagram. Анита Цой из Липецка поздравила с днем рождения своего друга и коллегу Эмина. Тем временем сами липчане делятся в соцсетях впечатлениями от шоу и записями с концерта.