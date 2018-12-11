Жертвами ДТП с полицейским в Бурятии стали 5 человек

Пять человек погибли в Бурятии в результате столкновения двух автомобилей, за рулем одного из которых находился полицейский. СКР обнародовал видео с места страшной аварии, произошедшей около семи часов вечера 10 декабря на 53-м километре дороги Култук — Монды.





По данным следствия, 10 декабря старший участковый уполномоченный МО МВД России «Тункинский» на своем автомобиле марки «TOYOTA CAMRY», исполняя свои служебные обязанности, выехал из районного центра к своему участку в селе Далахай. Вместе с ним ехал местный житель, который попросил подвезти его до деревни. На участке между 53 и 54-м километром автодороги А 333 «Култук-Монды» автомобиль сотрудника полиции столкнулся с ехавшим во встречном направлении автомобилем марки «TOYOTA CORONA», в котором находились пятеро местных жителей. Все из них погибли во время дорожно-транспортного происшествия. Полицейский и его попутчик с различными повреждениями были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.



Следователи на месте дорожно-транспортного происшествия тщательно зафиксировали все следы столкновения, составили схему, после чего изъяли поврежденные транспортные средства для дальнейшего осмотра и экспертных исследований. Образцы крови водителей направлены в Республиканский наркологический диспансер для химических исследований. В ближайшее время по уголовному делу будет назначена автотехническая судебная экспертиза, для проведения которой экспертам будут предоставлены все собранные материалы и поврежденные автомобили. С учетом указанных данных в последующем будет установлен виновник аварии. 10 декабря 2018 года около 18 часов на автодороге «Култук-Монды» возле села Торы Тункинского района Республики Бурятия произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли пять человек. Одной из машин управлял 35-летний сотрудник местного отдела полиции. Тункинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).По данным следствия, 10 декабря старший участковый уполномоченный МО МВД России «Тункинский» на своем автомобиле марки «TOYOTA CAMRY», исполняя свои служебные обязанности, выехал из районного центра к своему участку в селе Далахай. Вместе с ним ехал местный житель, который попросил подвезти его до деревни. На участке между 53 и 54-м километром автодороги А 333 «Култук-Монды» автомобиль сотрудника полиции столкнулся с ехавшим во встречном направлении автомобилем марки «TOYOTA CORONA», в котором находились пятеро местных жителей. Все из них погибли во время дорожно-транспортного происшествия. Полицейский и его попутчик с различными повреждениями были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.Следователи на месте дорожно-транспортного происшествия тщательно зафиксировали все следы столкновения, составили схему, после чего изъяли поврежденные транспортные средства для дальнейшего осмотра и экспертных исследований. Образцы крови водителей направлены в Республиканский наркологический диспансер для химических исследований. В ближайшее время по уголовному делу будет назначена автотехническая судебная экспертиза, для проведения которой экспертам будут предоставлены все собранные материалы и поврежденные автомобили. С учетом указанных данных в последующем будет установлен виновник аварии.