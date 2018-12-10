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сегодня, 21:30

Жители Липецкой области сообщают об аварии на газопроводе

9 2859
#газопровод
2
Жители Липецкой области сообщают об аварии на газопроводе

Горит газорапределительная станция.

Жители Задонского района сообщают о зареве, которое поднялось в поле у села Хмелинец. По данным местных жителей, зареву предшествовал несильный взрыв.  





Как стало известно GOROD48, под Задонском горит газораспределительная станция. 

Газораспределительная станция получает газ из магистрального газопровода и передает в межпоселковые газопроводы.


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9 2859
#газопровод
2

Комментарии (9)

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подвиг

сегодня, 22:20
пусть своим жирным телом кинется на дырку и закупорит ее жопой
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112

сегодня, 22:17
МЧС все ликвидирует, генерал отчитается в москву об успехе
ответить

mzla

сегодня, 22:13
Интересно, а что в 3 ночи в Липецке сегодня рвануло, да ещё и со вспышкой?
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Миллер

сегодня, 22:12
бида, посоны. Деньги мои горят
ответить

No pasarán!

сегодня, 22:11
партизаны????
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аноним

сегодня, 22:08
Невежеколодезное грамотеи
ответить

Дав

сегодня, 22:04
Вот откуда потепление
ответить

Гость

сегодня, 21:52
Да ,горит газовая подстанция,в районе отстойников!!!
ответить

1

сегодня, 21:50
бегите дураки пока не позно
ответить

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