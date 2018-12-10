Жители Липецкой области сообщают об аварии на газопроводе

Горит газорапределительная станция.

Жители Задонского района сообщают о зареве, которое поднялось в поле у села Хмелинец. По данным местных жителей, зареву предшествовал несильный взрыв.Как стало известно GOROD48, под Задонском горит газораспределительная станция.Газораспределительная станция получает газ из магистрального газопровода и передает в межпоселковые газопроводы.