Происшествия
сегодня, 21:30
Жители Липецкой области сообщают об аварии на газопроводе
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Горит газорапределительная станция.
Жители Задонского района сообщают о зареве, которое поднялось в поле у села Хмелинец. По данным местных жителей, зареву предшествовал несильный взрыв.
Как стало известно GOROD48, под Задонском горит газораспределительная станция.
Газораспределительная станция получает газ из магистрального газопровода и передает в межпоселковые газопроводы.
Как стало известно GOROD48, под Задонском горит газораспределительная станция.
Газораспределительная станция получает газ из магистрального газопровода и передает в межпоселковые газопроводы.
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