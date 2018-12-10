Липецкие волейболистки вытащили безнадежный матч

По ходу игры счет по партиям был - 0:2, да и в третьем сете «Липецку» вроде бы не светило ничего хорошего.

Липецких волейболисток можно поздравить с победой - всего лишь третьей за сезон, но зато доставшейся в невероятной борьбе. По ходу матча с «Приморочкой» казалось, что все кончится плохо, но подопечные Андрея Смирнова сумели переломить ход безнадежной игры и выиграть - 3:2.

Начало для «Липецка» выдалось заупокойным. Это же надо умудриться проиграть первую партию - 8:25! Во втором сете гостьи из Владивостока вновь оказались сильнее - 25:23.

При таком раскладе думалось, что повториться сценарий первого матча, который липчанки «слили» со счетом - 0:3.

Тем более что и в третьей партии «Приморочка» долго контролировала ситуацию, и в концовке имела солидное преимущество - 22:16. Для победного завершения матч дальневосточницам оставалось провести три удачных розыгрыша мяча. Но ситуация неожиданно в корне поменялась. Гостьи, видимо, в своих мыслях уже выиграли этот матч и начали готовиться к следующему, хотя игра еще продолжалась. У липчанок же заводилой выступила либеро Наталья Някина, вытащившая несколько «мертвых» мячей. В итоге «Липецк» сумел сравнять счет - 23:23 и партия завершалась «тянучкой» (т.е. борьбой до тех пор, пока одна команда не получит преимущество в два очка, прим.) В итоге повезло «Липецку» - 33:31.

В четвертой партии липчанки вновь переиграли сникших гостей - 25:20 и судьба матча решалась на тай-брейке. Давно замечено, что упустившая преимущество - 2:0 по партиям команда проигрывает и укороченный пятый сет, ведь ее моральное состояние уже «ниже плинтуса». Так случилось и на этот раз. «Липецк» выиграл - 15:11 и добился победы, в которую слабо верилось в начале. К слову, по ходу третьей партии букмекерский коэффициент на победу липчанок составлял больше 20.

В турнирной таблице липчанки расположились на 8-м месте и пока попадают в число участниц будущего плей-офф. Большинство команд высшей лиги на первом этапе ставят задачу не оказаться в числе 4-х худших коллективов, а добраться до игр на выбывание, куда попадут те, кто занял места с 1 по 8-е. Там по олимпийской системе и будут разыграны победители турнира и обладатели путевок в высшую лигу.

Следующие матчи Смирнов и Ко проведут 15 и16 декабря в Курске против «ЮЗГУ-Атома», который результатами не блещет и располагается даже ниже нас на 9-м месте.