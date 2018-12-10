В мире

33 минуты назад

Чехия, Кипр и Эстония оказались лучше России

69
#рейтинг
Чехия, Кипр и Эстония оказались лучше России

Эксперты представили рейтинг эффективности государственных расходов.

Россия заняла 19-20 место в рейтинге эффективности государственных расходов, составленном Высшей школой экономики (ВШЭ). Невысокую позицию России эксперты ВШЭ объясняют низкими оценками результативности госуправления, показателями детской смертности и продолжительности жизни.

Лидером списка оказалась Эстония. Лидерами рейтинга стали Эстония, Кипр, Словения, Португалия и Чехия, указывает РБК. Как сообщает «Коммерсант», Россия со Словакией делят 19–20-е места в рейтинге эффективности государственных расходов (учитывается размер расходов, детская смертность, продолжительность жизни, уровень коррупции, избыточность государственного регулирования и прочее). Ниже России в списке только Бразилия, Азербайджан, Мексика, Болгария и Индия.

При составлении списка были использованы макроэкономические данные с 2010 по 2015 год.
69
#рейтинг

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