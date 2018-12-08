Происшествия
сегодня, 13:47
Авария под Липецком с фурой и двумя легковушками попала на видео
Регистратор зафиксировал причину ДТП.
Загрузка плеера
Вечером 7 декабря по Липецком у села Ситовка столкнулись два легковых автомобиля и большегруз.
Удар грузовика в автомобили попал на запись видеорегистратора, проезжавшего мимо водителя.
По словам очевидцев, авария обошлась без пострадавших.
Удар грузовика в автомобили попал на запись видеорегистратора, проезжавшего мимо водителя.
По словам очевидцев, авария обошлась без пострадавших.
Да
Глухомань
48рег
48рег
О как.
бабай
.....