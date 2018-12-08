Авария под Липецком с фурой и двумя легковушками попала на видео

Регистратор зафиксировал причину ДТП.

Вечером 7 декабря по Липецком у села Ситовка столкнулись два легковых автомобиля и большегруз.Удар грузовика в автомобили попал на запись видеорегистратора, проезжавшего мимо водителя.По словам очевидцев, авария обошлась без пострадавших.