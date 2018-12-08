Происшествия

сегодня, 13:47

Авария под Липецком с фурой и двумя легковушками попала на видео

7 1753
#Авария #ДТП
1
Авария под Липецком с фурой и двумя легковушками попала на видео

Регистратор зафиксировал причину ДТП.

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Вечером 7 декабря по Липецком у села Ситовка столкнулись два легковых автомобиля и большегруз.



Удар грузовика в автомобили попал на запись видеорегистратора, проезжавшего мимо водителя.

По словам очевидцев, авария обошлась без пострадавших.
7 1753
#Авария #ДТП
1

Комментарии (7)

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10 минут назад
Надо сажать их на пенсию в 10000 рублей, а не давать им льготы пожизненно!
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Глухомань

33 минуты назад
Надо сажать в тюрьму все руководство города и всех дорожных служб. Где спецтехника, где организация работ по очистке дорожного полотна? Что это за средневековье?
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48рег

44 минуты назад
О как., от вас маленьких проблем больше особенно когда вы их подрезаете и пытаетесь залезть при обгоне между
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48рег

47 минут назад
бабай, вообще то зимнюю резину не ставят на большегруз
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О как.

48 минут назад
бабай, Фуры не переобуваются !Потенциальные убийцы. От них только вред.По всем трассам караваны. А поездам возить нечего!
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бабай

54 минуты назад
Да уж!! Дорога и почищена и посыпана,это у фуры резина летняя наверное стояла
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.....

57 минут назад
И такое бывает...
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