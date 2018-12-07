Общество

сегодня, 15:33

12-летняя девочка стала жертвой коллекторов

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12-летняя девочка стала жертвой коллекторов

У нее требовали вернуть банку 1,5-миллионный заем.

В сентябре этого года липчанин Леонид Волков купил дочери дорогой смартфон. Ну и сим-карту к ней у одного из операторов сотовой связи. Даже специально доплатил при покупке 100 рублей менеджеру, чтобы номер был покрасивее. Но в октябре на телефон дочери стали поступать звонки и смс-сообщения от коллекторского агенства с требованием оплатить 1,5-миллионный заем одному из банков. Понятно, что и ребенок, и ее родители были в шоке!

- У нее еще и паспорта-то нет, о каком кредите можно вести речь? - позвонил в редакцию GOROD48 отец девочки. - Мы долго выясняли с коллекторами отношения, пока они наконец-то не сообщили нам, что их претензии относятся к женщине, которая пользовалась этим номером телефона. У меня возник вопрос: как такое стало возможным?

Вопрос обеспокоенного родителя мы адресовали Нелли Азизбековой, руководитель отдела по связям с общественностью макрорегиона «Черноземье» Tele2:

- К повторному использованию номеров прибегают все крупные российские операторы. «Номерной фонд», распределяемый между операторами Роскомнадзором, достаточно сильно ограничен. Чтобы удовлетворить высокий спрос, мобильные операторы пускают в коммерческий оборот абонентские номера, высвободившиеся в результате расторжения договоров на предоставление услуг сотовой связи. Такая практика по закону является допустимой.

В случае расторжения договора об указании услуг связи телефонный номер перед тем, как попасть в свободную продажу, находится в резервации длительный период. У всех операторов этот срок немного отличается, но в целом составляет не менее 3 месяцев. У Tele2 минимальный срок резервации составляет 10 месяцев. В случае с сим-картой жителя Липецка Леонида Волкова номер находился в резервации (не был доступен для продажи) три года.


фото: femininbio.com

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Комментарии (8)

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Частая ситуация

25 минут назад
Со мной тоже было,только это был МегаФон и с точностью до наоборот выбрал номер не запоминающийся.Сначала просто звонки,потом звонили и спрашивали какого-то мужика,а потом т.к. я тоже мужик однажды позвонили и начали спрашивать когда я начнут возвращать кредит.Я сам позвонил по определяющемуся номеру и объяснил,что я явно не тот,кто им нужен.В ответ какая-то ослица сказала,что мол это возможно,но для подтверждения я должен пойти в банк,это был * вроде,точно не помню,и предъявить паспорт и договор на номер МегаФона,что бы они убедились,что я другой человек.Меня это возмутило-с какого хрена я должен куда-то идти,чего-то доказывать и тем более предъявлять паспорт??Послал её накуище,доехал до офиса Мегафона,написал заявление о расторжении договора на оказание услуг связи,получил деньги со счёта и теперь доволен и счастлив!Пусть операторы связи САМИ решают такие проблемы,договор на оказание услуг связи не предусматривает что бы абонент пресмыкался перед какими-то уеп...ками!
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Родители тупят

57 минут назад
От чего шок то у родителей был? Рядовая ситуация. Я у МТС симку купил и тоже с запоминающимся номером. И начали смски приходить от сбера с просьбой оплатить кредит. Сразу было понятно, что смски адресуются прежнему владельцу. А этой истории родители так сильно затупили, аж в редакцию начали звонить. А достали меня даже не смски от сбера, от которых фик отпишешься, а пустые смски с коротких номеров от МТС. Вот это реальная тема. МТС вы одолевали своми пустыми смсками. Мне аж пришлось симку отключить
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Мотя

сегодня, 16:14
Супертема! Перед тем как взять кредит никогда не указывайте телефоны родственников и детей. В случае чего- начнут звонить им и угрожать. Просто укажите и зарезервируйте за собой 2 номера и забудьте на месяц. Ингда оттуда позванивайте. Но реальный номер не указывайте! Достанут до печенок
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бобков данил

сегодня, 16:13
ну и что тут такого то,я тоже купил себе такую симку,ну звонили и что,сначало я говорил что я не тот кто им нужен и так далее,мол отстаньте и не звоните,потом я стал говорить ,дааааааааааа,я именно тот кто им нужен,в общем прикалывался над ними как мог,кстати было прикольно!!!!!!!!!!
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skrip

сегодня, 15:56
Ну то что в одностороннем порядке меняют тарифы это точно.10 лет в МТС и проблем небыло до 3 декабря.Операторы обсалютно все решили что народ неполностью использует возможности оператора ,и операторы несут убытки.Мне например не нужен интернет ан нет будь добр пользуйся.А по старым номерам ,когда то давно потерял телефон а через пару лет смог дозвонится на свой потеряный номер в Брянской области.Не пропадать же добру.
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о чем Вы

сегодня, 15:49
мы были вынуждены отказаться от домашнего телефона, т.к. рекламные звонки Ростелекома липецкого просто достали + местные всякие пластиковые окна и прочие. 2 года по ночам на мобилу с номером Теле2 мне слали смс от туристического агентства с Хабаровска. я нашел их по адресу и пригрозил заявлением - перестали. Вот и думайте откуда у этих звонил базы данных и кто их сливает безнаказанно. Бардак!
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МТС

сегодня, 15:43
Вообще ввел грабительские тарифы, ссылаясь на одностороннее расторжение несуществующих договоров, снимая (читай воруя) ежедневно средства со счета.
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ттт

сегодня, 15:42
номера б/у должны быть дешевле и выдаваться как служебные чиновникам - раз, другой и коллекторам кырдык.
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