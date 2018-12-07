12-летняя девочка стала жертвой коллекторов

У нее требовали вернуть банку 1,5-миллионный заем.

В сентябре этого года липчанин Леонид Волков купил дочери дорогой смартфон. Ну и сим-карту к ней у одного из операторов сотовой связи. Даже специально доплатил при покупке 100 рублей менеджеру, чтобы номер был покрасивее. Но в октябре на телефон дочери стали поступать звонки и смс-сообщения от коллекторского агенства с требованием оплатить 1,5-миллионный заем одному из банков. Понятно, что и ребенок, и ее родители были в шоке!



- У нее еще и паспорта-то нет, о каком кредите можно вести речь? - позвонил в редакцию GOROD48 отец девочки. - Мы долго выясняли с коллекторами отношения, пока они наконец-то не сообщили нам, что их претензии относятся к женщине, которая пользовалась этим номером телефона. У меня возник вопрос: как такое стало возможным?



Вопрос обеспокоенного родителя мы адресовали Нелли Азизбековой, руководитель отдела по связям с общественностью макрорегиона «Черноземье» Tele2:



- К повторному использованию номеров прибегают все крупные российские операторы. «Номерной фонд», распределяемый между операторами Роскомнадзором, достаточно сильно ограничен. Чтобы удовлетворить высокий спрос, мобильные операторы пускают в коммерческий оборот абонентские номера, высвободившиеся в результате расторжения договоров на предоставление услуг сотовой связи. Такая практика по закону является допустимой.



В случае расторжения договора об указании услуг связи телефонный номер перед тем, как попасть в свободную продажу, находится в резервации длительный период. У всех операторов этот срок немного отличается, но в целом составляет не менее 3 месяцев. У Tele2 минимальный срок резервации составляет 10 месяцев. В случае с сим-картой жителя Липецка Леонида Волкова номер находился в резервации (не был доступен для продажи) три года.





фото: femininbio.com

