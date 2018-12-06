Жители многоэтажек Липецкой области в приоритет работ по капитальному ремонту ставят инженерные сети

По результатам опроса жители многоквартирных домов Липецкой области в приоритете при проведении капитального ремонта хотят видеть модернизацию инженерных сетей, за этот вид работ проголосовали 408 участников опроса.

Напомним, опрос проводился в период с 15 ноября по 1 декабря 2018 года на официальном сайте Фонда – www.kapremont48.ru и на странице Фонда в социальной сети Вконтакте. Суммарно по итогам опроса на двух площадках участие в опросе приняли 1023 респондента. Участники могли выбрать не более 2-х приоритетных работ.







Капитальный ремонт инженерных сетей многокартирных домов включает в себя ремонт систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализация), электроснабжения. Это своеобразный «организм» дома, эффективное функционирование которого невозможно на изношенных сетях.

На второе место по значимости в проведенном опросе попала потребность в ремонте кровель, за этот вид работ проголосовало 324 респондентов. На третьей позиции – замена лифтового оборудования, за данный вид работ 188 жителя области отдали свой голос.

В соответствии с результатами опроса общественного мнения граждан о приоритетных работах при проведении капитального ремонта, Фонд капитального ремонта планирует создать рабочую группу по актуализации краткосрочного плана 2019 года для возможности увеличения объема работ по модернизации инженерных систем и капитальному ремонту кровель.

«По итогам проведенного опроса мы увидели достаточно хорошую активность граждан, значит можно с уверенностью говорить, что проведение опросов - это действенный механизм получения обратной связи. Впредь Фонд будет чаще выносить различные вопросы жилищно-коммунальной сферы на общественные обсуждения» - пояснил генеральный директор Фонда капитального ремонта Липецкой области Александр Козин.

Для справки:

За период 2014-2018 гг. выполнен капитальный ремонт систем теплоснабжения в 365 МКД, горячего водоснабжения в 256 МКД, холодного водоснабжения в 422 МКД, систем водоотведения в 398 МКД, систем электроснабжения в 545 МКД, капитальный ремонт кровель в 590 МКД, осуществлена замена 451 единицы лифтового оборудования.



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