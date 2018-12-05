На площади Победы убирают уличный «телевизор»

Собственник экрана считает действия МКУ «Городской центр рекламы» произволом.



На площади Победы в Липецке разбирают большой светодиодный экран. По данным МКУ «Городской центр рекламы», собственник рекламной конструкции ООО «Счастливый Липецк» брал на себя обязательства демонтировать ее самостоятельно до 25 декабря прошлого года. Но уличный «телевизор» стали разбирать только в декабре-2018.- Мы ранее обращались в суд с иском к МКУ «Городской центр рекламы», требуя признать незаконными аукционы на снос светодиодного экрана на площади Победы. Мы считаем, что руководитель ГЦР Ася Франценюк незаконно еще в 2016 году убрала этот экран с городской схемы размещения рекламных конструкций. Почему незаконно? Потому что на площадях Мира, Петра Великого, Плеханова и на улице Меркулова такие экраны в схеме остались. Что это, если не дискриминация? И мы будем обжаловать решение ГРЦ о демонтаже этого экрана, - прокомментировал GOROD48 ситуацию директор ООО «Счастливый Липецк» Александр Караваев.- Главный вопрос не в том, почему точка была убрана из схемы размещения рекламной конструкции. Изменилась градостроительная ситуация, изменилась площадь Победы, и в ближайшее время продолжит меняться, - в свою очередь, рассказывает начальник МКУ «Городской центр рекламы» Ася Франценюк. - В результате комиссия по рекламе приняла решение об исключении этого места из схемы. Но главное в том, что много лет один из предпринимателей незаконно пользовался государственной землей, создавая ситуацию недобросовестной конкуренции и не платя деньги за фактическое пользование землей в центре города. Действия администрации города в данном случае абсолютно законны.- Действительно, экран на площади Победы был исключен из схемы размещения в Липецке объектов наружной рекламы. Площадь Победы - центр города. На ней возвели памятную стелу в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне. На ней идет активное благоустройство. Недавно под реконструкцию попал бывший кинотеатр «Спутник». Поэтому городская комиссия по рекламе, в которой, кстати, участвуют и представители «профсоюза» малого и среднего бизнеса «Опора России» сочла, что уличный экран размером 9 на 12 метров мешает восприятию внешнего архитектурного облика площади Победы. И вообще, нужно начинать разговор не с этого, а с другого, - этот экран стоял на этой площади без соответствующего разрешения. ГРЦ выиграл все суды у предпринимателя Александра Караваева, и сейчас этот экран демонтируют, - раскрыла подробности решения о сносе экрана начальник отдела наружной рекламы МКУ «Городской центр рекламы» Ирина Буянова.Еще в марте этого года МКУ «Городской центр рекламы» провел конкурс на выполнение работ по демонтажу ставшей незаконной конструкции. Предприниматель Караваев с этим решением не согласился и обратился в Арбитражный суд. Суд решил, что на момент проведения аукциона на снос экрана ООО «Счастливый Липецк» не имело выданного разрешения на его установку и эксплуатацию (предприятие получило право на установку и эксплуатацию экрана в августе 2008 на 5 лет, и срок выданных разрешений давно истек).Мэрия несколько раз обращалось в агентство с требованием демонтировать «телевизор» - в сентябре 2012 года, в июне 2013 года, в июле 2015 года, в апреле 2017 года - но всякий раз директор «главного экрана Липецка» Караваев писал письма в мэрию с просьбой дать ему поработать еще немного (в МКУ «Городской центр рекламы» считают, что Караваев, таким образом, выражал несогласие с действующим ФЗ о рекламе).- В городе - очень дорогая наружная реклама. Не все предприниматели могут себе позволить выкупать места на биллбордах. Местный бизнес может покупать рекламу только на таких экранах, как тот, что сейчас незаконно разбирают на площади Победы, так как в нашем агентстве, например, была очень гибкая ценовая политика, - говорит Александр Караваев.