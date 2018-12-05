Водителя автобуса, под колеса которого затянуло 85-летнюю пассажирку, получил полтора года условно

Приговором Советского районного суда Липецка водитель автобуса маршрута №330 признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.3 ст.264 Уголовного кодекса РФ ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, следствие и суд установили, что 10 августа этого года около 20.00 подсудимый, управляя технически исправным автобусом «Мерседес» начал движение от остановки «Стадион Металлург» с незакрытой задней дверью. Из автобуса выпала 85-летняя женщина, которую затянуло под колеса . От полученных травм она умерла в больнице.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком - 2 года.

В качестве дополнительного наказания подсудимый лишен права управления транспортным средством.