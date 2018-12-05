Происшествия

сегодня, 10:53

Водителя автобуса, под колеса которого затянуло 85-летнюю пассажирку, получил полтора года условно

5 1369
#Авария #ДТП
2
Водителя автобуса, под колеса которого затянуло 85-летнюю пассажирку, получил полтора года условно

Приговором Советского районного суда Липецка водитель автобуса маршрута №330 признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.3 ст.264 Уголовного кодекса РФ ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, следствие и суд установили, что 10 августа этого года  около 20.00 подсудимый, управляя технически исправным автобусом «Мерседес» начал движение от остановки «Стадион Металлург» с незакрытой задней дверью. Из автобуса выпала 85-летняя женщина, которую затянуло под колеса. От полученных травм она умерла в больнице.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком - 2 года.

В качестве дополнительного наказания подсудимый лишен права управления транспортным средством.

5 1369
#Авария #ДТП
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ната

1 минуту назад
интересно какой судья вел это дело .вот если бы с ее (его) матерью это случилось ? А на ее месте мог оказаться любой другой человек независимо от возраста.
ответить

Ну вот так!

10 минут назад
гость, Пенсионеры же люди! Чтоб этой твари и детям его всю жизнь пусто будет!
ответить

гость

28 минут назад
За убийство условное наказание. Это вообще нормальным когда стало?
ответить

123

58 минут назад
частника все сходит с рук мэрия о них думает больше чем у мупе так как там свады браты кумы
ответить

Мер

сегодня, 11:06
Все по справедливости.
ответить

Еще в рубрике

Рабочий-мигрант обокрал нанимателя
#кража
4
Рабочий-мигрант обокрал нанимателя

26 минут назад

Происшествия
В рамках аварийного ремонта привели в порядок около 900 квадратных метров липецких дорог
#дорожные работы
3
В рамках аварийного ремонта привели в порядок около 900 квадратных метров липецких дорог

38 минут назад

Происшествия
Гражданин Украины у Дворца правосудия причислил липецкого гаишника к членам ЛГБТ
10
Гражданин Украины у Дворца правосудия причислил липецкого гаишника к членам ЛГБТ

40 минут назад

Происшествия
В машине сотрудников управляющей компании нашли украденные вещи
#кража #ремонт #полиция
14
В машине сотрудников управляющей компании нашли украденные вещи

сегодня, 11:08

Происшествия
Гаражный магазин прикрыли полицейские в Липецке
#фальсификат
14
Гаражный магазин прикрыли полицейские в Липецке

сегодня, 10:32

Происшествия
23-летний мужчина уехал в Липецк и пропал
#пропавшие без вести
20
23-летний мужчина уехал в Липецк и пропал

сегодня, 10:00

Происшествия