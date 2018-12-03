На ночной зимней трассе заглох автобус следовавший в Липецк

Первыми на помощь замерзающим пассажирам пришли воронежские полицейские

2 декабря текущего года около 03.00 часов на пост ДПС обратился проезжающий мимо гражданин, который сообщил, что на автомобильной дороге Р-298 «Курск-Саратов» в селе Девица из-за неисправности на обочине остановился рейсовый автобус «Ванхол». Водитель пояснил, что в автобусе находится много людей.

Незамедлительно сотрудники ГИБДД выехали на патрульном автомобиле к поломанному транспортному средству для оказания помощи.

Прибыв на место, инспекторы во избежание происшествия с помощью проблесковых маячков обозначили место стоянки автобуса. После чего помогли выяснить причину остановки. Как оказалось, причиной стала неисправность тормозной системы, а именно замерзание трубопровода подающего воздух.

В автобусе находилось 25 пассажиров, которые следовали по маршруту в Липецк.

В результате полицейские, устранив поломку подручными средствами на месте остановки и не допустив несчастных случаев, сопроводили автобус, и он продолжил свой путь.

Водитель и пассажиры выразили благодарность сотрудникам ДПС за помощь и поддержку, сообщили в ГУМВД по Воронежской области