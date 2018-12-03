Общество

24 минуты назад

На ночной зимней трассе заглох автобус следовавший в Липецк

2 578
#трасса #помощь
На ночной зимней трассе заглох автобус следовавший в Липецк

Первыми на помощь замерзающим пассажирам пришли воронежские полицейские

2 декабря текущего года около 03.00 часов на пост ДПС обратился проезжающий мимо гражданин, который сообщил, что  на автомобильной дороге Р-298 «Курск-Саратов» в селе Девица из-за неисправности на обочине остановился рейсовый автобус «Ванхол». Водитель  пояснил, что в автобусе находится много людей.

Незамедлительно сотрудники ГИБДД выехали на патрульном автомобиле к поломанному транспортному средству для оказания помощи.

Прибыв на место, инспекторы во избежание происшествия с помощью проблесковых маячков обозначили место стоянки автобуса. После чего помогли выяснить причину остановки. Как оказалось, причиной стала неисправность тормозной системы, а именно замерзание трубопровода подающего воздух.

В автобусе находилось 25 пассажиров, которые следовали по маршруту в Липецк.

В результате полицейские, устранив поломку подручными средствами на месте остановки и не допустив несчастных случаев, сопроводили автобус, и  он продолжил свой путь.

Водитель и пассажиры выразили благодарность сотрудникам ДПС за помощь и поддержку, сообщили в ГУМВД по Воронежской области

2 578
#трасса #помощь

Комментарии (2)

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БЛАГО

13 минут назад
КАК КЛАССНО !!! ПОМОГЛИ !!! РЕСПЕКТ ПОЛИЦИИ !!! УВАЖУХА !!!
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Возмущённая

14 минут назад
А дядьке этому, котоый сообщил о паломке ДПСникам, не надо выражать благодарность?!
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