Происшествия

сегодня, 13:15

Две липчанки обманывали рыночных торговцев

2 808
#мошенничество
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Две липчанки обманывали рыночных торговцев

В дежурные части полиции Первомайского и Староюрьевского районов поступил ряд заявлений от продавцов магазинов и торговых точек на рынке, которые стали жертвами мошенничества.

Как рассказали потерпевшие, под конец рабочего дня к ним заходили две заслуживающие доверия женщины в возрасте 50 лет, выбирали товар – детские вещи, мужские и женские куртки, сапоги, спортивную обувь, продукты питания. К выбору продукции они подходили очень тщательно, осматривали все вещи, торговались, а после предлагали оплатить банковской картой. Продавцы просили оплатить товар наличными деньгами, верили женщинам на слово и отдавали вещи. Ведь, чаще всего, отделения банка были совсем рядом. Никто из продавцов так и не дождался покупателей назад.

Сотрудники полиции опросили всех пострадавших, изучили записи с камер уличного видеонаблюдения и установили автомобиль, на котором передвигались женщины. Полицейские стали подозревать двух жительниц Липецкой области в серии фактов мошенничества.

В конце ноября разыскиваемый автомобиль вновь появился на территории рынка Староюрьевского района. Полицейские стали следить за подозреваемыми, и при попытке совершить очередное преступление они были задержаны и доставлены в полицию. В отношении 50- и 55-летних жительниц Липецкой области возбужден ряд уголовных дел. Опрашиваются свидетели, проводится сбор улик и доказательств совершения мошенничества. Отрабатывается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории других районов области.

2 808
#мошенничество
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Комментарии (2)

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Серж

4 минуты назад
Ched, да чего Вы с больной головы на здоровую: ну написал журналист, не уточнив область, так давай теперь нового ВРИО губера ко всему приплетать!
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Ched

48 минут назад
Расширяемся! Теперь в Липецкой области. Староюрьевский и Первомайский районы появились! Не иначе новый губернатор подсуетился)
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