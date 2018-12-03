Две липчанки обманывали рыночных торговцев

В дежурные части полиции Первомайского и Староюрьевского районов поступил ряд заявлений от продавцов магазинов и торговых точек на рынке, которые стали жертвами мошенничества.

Как рассказали потерпевшие, под конец рабочего дня к ним заходили две заслуживающие доверия женщины в возрасте 50 лет, выбирали товар – детские вещи, мужские и женские куртки, сапоги, спортивную обувь, продукты питания. К выбору продукции они подходили очень тщательно, осматривали все вещи, торговались, а после предлагали оплатить банковской картой. Продавцы просили оплатить товар наличными деньгами, верили женщинам на слово и отдавали вещи. Ведь, чаще всего, отделения банка были совсем рядом. Никто из продавцов так и не дождался покупателей назад.

Сотрудники полиции опросили всех пострадавших, изучили записи с камер уличного видеонаблюдения и установили автомобиль, на котором передвигались женщины. Полицейские стали подозревать двух жительниц Липецкой области в серии фактов мошенничества.

В конце ноября разыскиваемый автомобиль вновь появился на территории рынка Староюрьевского района. Полицейские стали следить за подозреваемыми, и при попытке совершить очередное преступление они были задержаны и доставлены в полицию. В отношении 50- и 55-летних жительниц Липецкой области возбужден ряд уголовных дел. Опрашиваются свидетели, проводится сбор улик и доказательств совершения мошенничества. Отрабатывается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории других районов области.