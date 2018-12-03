В Липецкой области небольшой мороз и снег

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться на периферии сразу двух образований: антициклона с востока и циклона с запада.

Ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Среднесуточные температуры воздуха составят: 4 декабря 5-8 градусов мороза, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы, 5-6 декабря ожидается 2-3 градуса мороза, что на 2 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 декабря в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем местами также небольшой мокрый снег и морось, возможен гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов мороза, днем температура составит от 1 до 6 градусов мороза.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 11 до 13 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов мороза.

4 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году – 30 градусов мороза.