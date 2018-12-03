В Данкове под колесами ВАЗа погибла пенсионерка

В прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2186 нарушений правил дорожного движения, в ДТП погибли 2 человека.

30 ноября около одиннадцати часов вечера в Грязинском районе на трассе Грязи – Коробовка 41-летний водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате пострадали два пассажира «десятки» - они получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.

В тот же день в Долгоруковском районе около двух часов ночи на автодороге Елец – Долгоруково – Тербуны 24-летний водитель «Лады-Приоры» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. Парень получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

1 декабря в селе Измалково на улице Ленина около трех часов ночи неизвестный водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на 24-летнего парня и скрылся с места ДТП. С травмой пешехода госпитализировали.

2 декабря в Липецке около половины первого дня в Липецке на улице Семашко 39-летний водитель «Дэу-Нексии» вне пешеходного перехода допустил наезд на 10-летнего школьника. Мальчик получил травмы и был госпитализирован.

Тогда же в Краснинском районе около двух часов дня на автотрассе Становое – Троекурово – Лебедянь 42-летний водитель ГАЗ-278510 столкнулся с «Дэу-Нексией» под управлением 27-летнего мужчины. В столкновении водитель иномарки погиб на месте, а его 17-летний пассажир с травмами госпитализирован.

В тот же день в Данкове в половине шестого вечера на улице 8 Марта 33-летний водитель ВАЗ-2114 вне пешеходного перехода допустил наезд на 69-летнюю женщину, которая получила смертельные травмы.