Общество

сегодня, 16:10

76 жителей Липецкой области в этом году умерли от ВИЧ

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#ВИЧ #Всемирный день борьбы со СПИД
76 жителей Липецкой области в этом году умерли от ВИЧ

За весь период наблюдения, начиная с 1993 года, в регионе выявлено 3 334 ВИЧ-позитивных человека.

Накануне завтрашнего Всемирного дня борьбы со СПИДом управление Роспотребнадзора по Липецкой области о ситуации с заболеваемостью ВИЧ в нашем регионе.

Как сообщили в ведомстве, в этом году было выявлено 303 новых случая ВИЧ-инфекции на территории Липецкой области. 85 % новых заболевших составили жители региона, остальную часть - приезжие.

Случаи ВИЧ зарегистрированы во всех 20 административных территориях, больше всего - в Липецке, Липецком, Воловском, Лебедянском, Чаплыгинском, районах. Большинство больных составляют мужчины - 64,6 %, но в последнее время наметился рост заболеваемости среди женского населения. Чаще всего ВИЧ передается половым путем - 65 %, наркотический путь составил 33 %.

В Липецкой области за весь период наблюдения, начиная с 1993 года, выявлено 3334 ВИЧ-инфицированных граждан. Из них проживает на территории области 2024 человека, показатель пораженности составил 176,0 на 100 тыс. населения. (РФ – 679,5).

Всего с начала периода регистрации на территории области умерли 513 ВИЧ позитивных, в том числе 76 человек в текущем году.

Ранее сообщалось, что по темпам распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в Европе Россия оказалась среди лидеров.

Фото telzir.ru


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#ВИЧ #Всемирный день борьбы со СПИД

Комментарии (6)

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Добрый Леопольд

27 минут назад
Блуд и прелюбодеяние, смертные грехи. Только поймёшь это, когда ВИЧ реакция будет положительная. Очень жаль.
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Петров

33 минуты назад
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/miopres
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кокс

сегодня, 16:44
ВИЧ позитивные звучит дико !
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горожанин

сегодня, 16:41
Напишите сколько от онкологии умерло, а то у нас все хорошо.
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Наташа

сегодня, 16:40
Поменьше надо ноги раздвигать черножопым, глядишь и вич меньше будет.
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48

сегодня, 16:15
Браво Россия!!! Так держать!!! Всех принимай,пусть россияне вымрут.
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