76 жителей Липецкой области в этом году умерли от ВИЧ

За весь период наблюдения, начиная с 1993 года, в регионе выявлено 3 334 ВИЧ-позитивных человека.

Накануне завтрашнего Всемирного дня борьбы со СПИДом управление Роспотребнадзора по Липецкой области о ситуации с заболеваемостью ВИЧ в нашем регионе.

Как сообщили в ведомстве, в этом году было выявлено 303 новых случая ВИЧ-инфекции на территории Липецкой области. 85 % новых заболевших составили жители региона, остальную часть - приезжие.

Случаи ВИЧ зарегистрированы во всех 20 административных территориях, больше всего - в Липецке, Липецком, Воловском, Лебедянском, Чаплыгинском, районах. Большинство больных составляют мужчины - 64,6 %, но в последнее время наметился рост заболеваемости среди женского населения. Чаще всего ВИЧ передается половым путем - 65 %, наркотический путь составил 33 %.

В Липецкой области за весь период наблюдения, начиная с 1993 года, выявлено 3334 ВИЧ-инфицированных граждан. Из них проживает на территории области 2024 человека, показатель пораженности составил 176,0 на 100 тыс. населения. (РФ – 679,5).

Всего с начала периода регистрации на территории области умерли 513 ВИЧ позитивных, в том числе 76 человек в текущем году.

Ранее сообщалось, что по темпам распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в Европе Россия оказалась среди лидеров.



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