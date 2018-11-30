Цвет настроения оранжевый

Липецкие «моржи» открывают сезон.

Липецкий «Клуб зимнего плавания имени И.В.Франценюка» 1 декабря откроет 56-ой сезон зимнего плавания. Официальным цветом мероприятия станет оранжевый. Для участников открытия сезона уже приготовили тематические сувениры — апельсины и мандарины. Всем, кто захочет посетить мероприятие, рекомендуют купальные костюмы в оранжевых тонах.



Как рассказала GOROD48 куратор открытия сезона Надежда Катаева, программа мероприятий начнется с возложения цветов к памятнику основателю клуба Ивану Франценюку. «Моржи» встретятся там в 9 утра. Открытие сезона пройдет в районе Центрального пляжа в 12 часов. Планируется, что мероприятие посетят около 50 человек. По традиции посвящение в «моржи» будут проводить Нептун и Русалка. Известно, что «моржами» захотели стать 16 липчан. Среди них 73-летний мужчина, который пришел в движение из клуба бега.



«Моржи» будут рады всем гостям. Им приготовили угощения — кашу, травяные чаи и вегетарианский борщ.