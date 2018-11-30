Происшествия

33 минуты назад

Директор сгоревшего склада срочно едет в Лебедянь из Москвы

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#пожар #склад
Директор сгоревшего склада срочно едет в Лебедянь из Москвы

Здание вряд ли возможно восстановить.

Как рассказали GOROD48 в правлении «Лебедянского завода строительно-отделочных машин», генеральный директор организации срочно выехал в Лебедянь из Москвы. Именно он будет определять размер ущерба от вспыхнувшего сегодня ночью пожара и судьбу сгоревшего склада. Известно, что огонь охватил помещение в 1 000 квадратных метров, где хранились комплектующие для строительной техники.

Напомним, о возгорании на складе сегодня около двух часов ночи сообщил охранник завода. К зданию через несколько минут прибыли первые пожарные. В 03.35 пожару присвоили повышенный второй номер сложности. Пламя, под руковоством заместителя начальника ГУ МЧС РФ по Липецкой области, тушили 44 человека с 16 единицами техники. К шести утра с огнем удалось правится, но склад выгорел полностью.

В 09:50 завершена ликвидация последствий пожара. Сейчас пожарные разбирают конструкции. На месте возгорания работают сотрудники испытательного пожарной лаборатории, они проводят осмотр склада и экспертные исследования. 

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Склад принадлежит ОАО «Лебедянский завод строительно-отделочных машин» (сокращенное название ОАО «Строймаш»). Это предприятие было учреждено в 2002 году комитетом по управлению государственным имуществом Липецкой области. ОАО «Лебедянский завод строительно-отделочных машин» - крупный производитель строительно-отделочной техники. Компания предлагает клиентам широкий ассортимент: бетоно- и растворосмесителей, машин для малярных работ, тачек, ручной и отделочный инструмент.




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#пожар #склад

Комментарии (9)

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Так то нет слов

3 минуты назад
Жаль обычных работяг,теперь с них будут тянуть за ущерб,коли не застрахован склад был.Рашка епти...
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Не понял

6 минут назад
Последнее производство засохатили?
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Доцент и Косой

7 минут назад
на этом заводе бетономешалки делали
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В натуре

9 минут назад
Охранник еще не поседел?Пусть смотрит в зеркало и икает.
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Так то

11 минут назад
По куй на этих москвобадцев.Бог шельму метит.
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Епать Копать

12 минут назад
Страховку еще никто не отменял,жидам это неведомо,кизда теперь охраннику спишут на него и контору,мол набухался и курил.
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Я

13 минут назад
А что директор Лебедянского склада в рабочее время в Москве делает, работу прогуливает? Так уволить его нах.
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Москаль

15 минут назад
кругом Москвичи хозяева, вся Москва жирует за счёт регионов
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епушки-воробушки

23 минуты назад
глупый какой-то. Че теперь ехать, когда они головешки. Раньше надо было ехать и не экономить на охране
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