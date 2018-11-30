Происшествия
33 минуты назад
Директор сгоревшего склада срочно едет в Лебедянь из Москвы
Здание вряд ли возможно восстановить.
Как рассказали GOROD48 в правлении «Лебедянского завода строительно-отделочных машин», генеральный директор организации срочно выехал в Лебедянь из Москвы. Именно он будет определять размер ущерба от вспыхнувшего сегодня ночью пожара и судьбу сгоревшего склада. Известно, что огонь охватил помещение в 1 000 квадратных метров, где хранились комплектующие для строительной техники.
Напомним, о возгорании на складе сегодня около двух часов ночи сообщил охранник завода. К зданию через несколько минут прибыли первые пожарные. В 03.35 пожару присвоили повышенный второй номер сложности. Пламя, под руковоством заместителя начальника ГУ МЧС РФ по Липецкой области, тушили 44 человека с 16 единицами техники. К шести утра с огнем удалось правится, но склад выгорел полностью.
В 09:50 завершена ликвидация последствий пожара. Сейчас пожарные разбирают конструкции. На месте возгорания работают сотрудники испытательного пожарной лаборатории, они проводят осмотр склада и экспертные исследования.
Склад принадлежит ОАО «Лебедянский завод строительно-отделочных машин» (сокращенное название ОАО «Строймаш»). Это предприятие было учреждено в 2002 году комитетом по управлению государственным имуществом Липецкой области. ОАО «Лебедянский завод строительно-отделочных машин» - крупный производитель строительно-отделочной техники. Компания предлагает клиентам широкий ассортимент: бетоно- и растворосмесителей, машин для малярных работ, тачек, ручной и отделочный инструмент.
Напомним, о возгорании на складе сегодня около двух часов ночи сообщил охранник завода. К зданию через несколько минут прибыли первые пожарные. В 03.35 пожару присвоили повышенный второй номер сложности. Пламя, под руковоством заместителя начальника ГУ МЧС РФ по Липецкой области, тушили 44 человека с 16 единицами техники. К шести утра с огнем удалось правится, но склад выгорел полностью.
В 09:50 завершена ликвидация последствий пожара. Сейчас пожарные разбирают конструкции. На месте возгорания работают сотрудники испытательного пожарной лаборатории, они проводят осмотр склада и экспертные исследования.
Склад принадлежит ОАО «Лебедянский завод строительно-отделочных машин» (сокращенное название ОАО «Строймаш»). Это предприятие было учреждено в 2002 году комитетом по управлению государственным имуществом Липецкой области. ОАО «Лебедянский завод строительно-отделочных машин» - крупный производитель строительно-отделочной техники. Компания предлагает клиентам широкий ассортимент: бетоно- и растворосмесителей, машин для малярных работ, тачек, ручной и отделочный инструмент.
Так то нет слов
Не понял
Доцент и Косой
В натуре
Так то
Епать Копать
Я
Москаль
епушки-воробушки