На липецком кинофестивале почтят память Веры Глаголевой

Основная часть «Липецкого выбора» стартует 6 декабря.

Российский кинофестиваль «Липецкий выбор» в 2018 году поменяет свой формат. Как рассказал GOROD48 директор областного центра культуры, кино и народного творчества Александр Чуносов, решено уйти от концертной составляющей фестиваля и сделать акцент на просмотре конкурсных фильмов.



«Липецкий выбор» фактически начнет свою работу с 3 декабря. С этого дня по 5 декабря будет идти просмотр конкурсных работ в номинации документального кино. Липчане смогут увидеть 15 картин местных авторов. Все сеансы будут начинаться в ОЦКНТ в 19 часов ежедневно.



Торжественное открытие «Липецкого выбора» запланировано на 19 часов 6 декабря. Главной изюминкой церемонии станет творческий вечер заслуженного артиста Республики Беларусь Анатолия Котенёва. Он известен зрителю по работам в лентах «Вы чьё, старичьё?», «Любить по-русски 2», «Код Апокалипсиса», «Метро», «Кости», «Время первых» и других кинокартинах.



Просмотр конкурсных фильмов в номинации игрового кино стартует также в 6 декабря. Презентовать работы будут участники съемок кинокартин. Попасть на просмотр сможет любой желающий. Пригласительные на сеансы можно свободно получить в кассе ОЦКНТ. Тем же, кто хочет занять VIP-места в зале на открытии или закрытии «Липецкого выбора», придется заплатить символическую сумму — 100 рублей.



Церемония закрытия фестиваля состоится в 18 часов 9 декабря. Жюри назовет победителей конкурсных программ, перед липчанами выступят «Казаки России» и исполнительница романсов Ольга Невская. Кинофестиваль будет закрыт просмотром фильма Веры Глаголевой «Не чужие». Такой выбор организаторов — дань памяти недавно ушедшей из жизни актрисы, сценариста, продюсера и режиссера.



«Липецкий выбор» насчитывает более чем десятилетнюю историю. За это время в конкурсной программе фестиваля приняли участие более 150 художественных и документальных кинолент. Почётными гостями мероприятия становились известные актёры и коллеги по творческому цеху. В их числе Сергей Баталов, Наталья Гвоздикова, Сергей Шакуров, Владимир Гостюхин, Алексей Петренко, Светлана Немоляева, Лиза Арзамасова.