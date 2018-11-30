Происшествия

59 минут назад

Дружеская посиделка оставила шрам на лице женщины

8 883
#ссора #драка
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Дружеская посиделка оставила шрам на лице женщины

Задонский районный суд вынес приговор по делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью. За преступление ответил местный житель, ранее судимый за грабеж.

Как установил суд, драка произошла в ходе ссоры во время застолья. Подсудимый пришел выпить в гости к двум женщина и своему приятелю. Там уже находился еще один мужчина. Между последним и подсудимым возникло недопонимание, они начали оскорблять друг друга. В ссору вмешалась одна из хозяек квартиры, она стала выгонять подсудимого. Тот ответил на ее слова … трехлитровой банкой. Подсудимый схватил стеклянную тару с пола и ударил женщине банкой в лицо. Осколки разорвали щеку потерпевшей. На лице женщины остались шрамы. Правда, суд и медики посчитали, что эта травма не изуродовала женщину.

Суд признал мужчину виновным в преступлении и наказал его 300 часами обязательных работ.
8 883
#ссора #драка
1

Комментарии (8)

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Мотя

54 секунды назад
Не фига се! Шрам не изородовал лицо! Вы что, окуели совсем? Это увечье! А вообще эти посиделки с урками заканчиваются плохо. Он что заливал про шары в головке? Да у него не стоит. Вот и отыгрываются на бабах. По статистике- 90 процентов убийств совершаются в застольях дома
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/А. Г./

3 минуты назад
Я же говорю - ПИТЬ ПЛОХО.....
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третий

5 минут назад
Лишний оказался
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действительно

17 минут назад
Гэ48 - достали реально с новостями про ежедневную поножовщину, алкашню и фотками с ножами, кровищей - с негативом ПЕРЕБОР!
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Светлана

21 минуту назад
Хватит писать про пьяные разборки,народ так развлекается,нравится им и пусть режутся.....
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Разрыв шаблона

45 минут назад
Енот, это. ))))
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Енот

48 минут назад
А если на посиделках пить не алкоголь,а газировку например,Байкал,соки какие
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возникло недопонимание

57 минут назад
Учите языки))))
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