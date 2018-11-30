Дружеская посиделка оставила шрам на лице женщины

Задонский районный суд вынес приговор по делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью. За преступление ответил местный житель, ранее судимый за грабеж.

Как установил суд, драка произошла в ходе ссоры во время застолья. Подсудимый пришел выпить в гости к двум женщина и своему приятелю. Там уже находился еще один мужчина. Между последним и подсудимым возникло недопонимание, они начали оскорблять друг друга. В ссору вмешалась одна из хозяек квартиры, она стала выгонять подсудимого. Тот ответил на ее слова … трехлитровой банкой. Подсудимый схватил стеклянную тару с пола и ударил женщине банкой в лицо. Осколки разорвали щеку потерпевшей. На лице женщины остались шрамы. Правда, суд и медики посчитали, что эта травма не изуродовала женщину.



Суд признал мужчину виновным в преступлении и наказал его 300 часами обязательных работ.