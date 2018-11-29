Общество

сегодня, 09:04

В Липецке будет ограничена розничная продажа алкоголя

7 1474
#алкоголь
В Липецке будет ограничена розничная продажа алкоголя

Спиртное не будут продавать в районе площади Героев.

В понедельник, 3 декабря у мемориала «Вечный огонь» на площади Героев пройдет митинг, посвященный Дню неизвестного солдата. Мероприятие, организатором которого
выступает областной центр патриотического воспитания населения, пройдет с 10:30 до 11:30.

На время митинга, в соответствии с федеральным законодательством, продажа алкоголя в близлежащих к площади Героев магазинах будет приостановлена.
7 1474
#алкоголь

Комментарии (7)

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Алкаш

28 минут назад
Мусульманин, А я за то, чтобы Россия была светским государством, как это написано в конституции.
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Мишаня

36 минут назад
Павел, А барыги всегда в шоколаде
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мда.

42 минуты назад
в понедельник утром... а то хоте нажраться, видно не судьба, придется на работу идти)
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Мусульманин

43 минуты назад
Я, за, чтоб совсем запретили. Очень много стран где нет алкоголя. Живут же. Никто не умирает.
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Павел

47 минут назад
Петрович, с 10:300 до 11:30 барыги нарубять много бабла))).Это точно ..
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Народ

57 минут назад
Пили и будем пить.
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Петрович

сегодня, 09:25
Опять барыги в шоколаде будут
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