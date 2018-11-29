В Липецке будет ограничена розничная продажа алкоголя

Спиртное не будут продавать в районе площади Героев.

В понедельник, 3 декабря у мемориала «Вечный огонь» на площади Героев пройдет митинг, посвященный Дню неизвестного солдата. Мероприятие, организатором которого

выступает областной центр патриотического воспитания населения, пройдет с 10:30 до 11:30.



На время митинга, в соответствии с федеральным законодательством, продажа алкоголя в близлежащих к площади Героев магазинах будет приостановлена.

