Общество
сегодня, 09:04
В Липецке будет ограничена розничная продажа алкоголя
Спиртное не будут продавать в районе площади Героев.
В понедельник, 3 декабря у мемориала «Вечный огонь» на площади Героев пройдет митинг, посвященный Дню неизвестного солдата. Мероприятие, организатором которого
выступает областной центр патриотического воспитания населения, пройдет с 10:30 до 11:30.
На время митинга, в соответствии с федеральным законодательством, продажа алкоголя в близлежащих к площади Героев магазинах будет приостановлена.
выступает областной центр патриотического воспитания населения, пройдет с 10:30 до 11:30.
На время митинга, в соответствии с федеральным законодательством, продажа алкоголя в близлежащих к площади Героев магазинах будет приостановлена.
Алкаш
Мишаня
мда.
Мусульманин
Павел
Народ
Петрович