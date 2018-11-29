В столкновении «Ниссана» с дорожным ограждением пострадали два парня

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 27 ноября в Грязинском районе в 23.15 на трассе Липецк – Грязи 22-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение. В ДТП пострадал сам водитель и его 20-летний пассажир. Обоих с травмами госпитализировали.

В Липецке около восьми часов утра на проспекте Победы 43-летний водитель «Митсубиси» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 16-летнюю девочку. С травмами ее госпитализировали.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 374 нарушения ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 49.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 35 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.