сегодня, 07:56
Липецкий оборонный завод признан банкротом
Производившее тягачи для зенитно-ракетных комплексов С-300В и С-300ВМ ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей» признано банкротом. На оборонном предприятии началась процедура конкурсного производства, предусматривающая его ликвидацию с распродажей имущества.
Завод тягачей — оборонное предприятие. Он выпускал и обслуживал гусеничные шасси, которые перевозят части зенитно-ракетных комплексов С-300В и С-300ВМ — основы ПВО Сухопутных войск РФ. Кроме того, до 2020 года предполагается полностью перевооружить войска с использованием тех же шасси на модернизированные комплексы С-300В4, С-300В2 и С-300В3. Также зенитки поставляются на экспорт. По открытым данным, всего с начала 1980-х было выпущено более 200 систем войск С-300В и С-300ВМ. Их эксплуатируют Россия, Украина, Белоруссия и Венесуэла. Публично ЛЗГТ не отчитывался о заключении контрактов по обслуживанию комплексов.
В материалах дела о банкротстве говорится, что иск к заводу в конце 2016 года подал Росдорбанк. В марте 2017-го соистцом стала лизинговая компания ПАО «Трансфин-М», заявившая требования в 82,3 млн руб.
В июле того же года суд отказал Росдорбанку в иске, так как завод выплатил часть займа, но задолженность перед лизинговой компанией осталась. Сейчас она увеличилась до 1,29 млрд руб. — это больше половины из всех требований порядка 2 млрд руб. Еще 828,9 млн руб. долга приходится на ООО «РТ-капитал», структуру госкопропорации «Ростех». Она вошла в дело ЛЗГТ, получив по договору цессии его долг перед Новикомбанком — тоже структурой «Ростеха», финансировавшей завод.
Так как требования «РТ-капитала» меньше, чем лизинговой компании «Трансфин-М», именно она стала мажоритарным кредитором. «Трансфин-М» может большинством голосов контролировать развитие процедуры банкротства, условия распродажи имущества завода и ликвидации его юрлица — именно это происходит в финальной стадии банкротства, конкурсном производстве. Юристы «Ростеха» пытаются вернуть контроль над процедурой — оспорить включение в реестр полной суммы долга завода перед «Трансфин-М», ссылаясь на то, что описывающие его документы якобы могут быть «сфальсифицированными». «Договор сотрудниками ЛЗГТ не подписывался, оттиск печати не соответствует печати общества», — заявляли они на одном из заседаний. Но и суд первой инстанции, и апелляция все же включили требования в реестр. Сейчас оспаривание дошло до кассации — арбитражный суд Центрального округа рассмотрит жалобу 18 декабря.
Ранее «Ростех» собирался выпускать на липецком заводе не только шасси для зениток, но и другую, гражданскую, продукцию.
Александр Баранов
Ник
нквд