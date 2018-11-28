Происшествия

сегодня, 10:26

40-летнего любителя конька задержали с помощью камер наблюдения

14 1191
#кража
40-летнего любителя конька задержали с помощью камер наблюдения

26 ноября полицейские возбудили уголовное дело о краже в отношении 40-летнего жителя Липецка, ранее судимого за хранение наркотических средств.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 10 ноября мужчина украл из магазина в Трубном проезде две бутылки коньяка стоимостью 3600 рублей. Личность подозреваемого была установлена по видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале магазина.

Уголовное дело в настоящее время находится в производстве и после проведения всего комплекса необходимых следственных действий, подлежит направлению прокурору Правобережного района Липецка для утверждения обвинительного акта и направления в суд для рассмотрения по существу.

14 1191
#кража

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Угадайте, кто это?

8 минут назад
Одноногий конькобежец ? Цыган? Извращенец?
ответить

Деад

28 минут назад
Молодцы Город! Хоть вы с утра повесилили!
ответить

Кекс

30 минут назад
Конька - конька горбунька
ответить

зоозашитница

31 минуту назад
думала, что новость про зоофила, а тут..опять про алканов..
ответить

Рыдактор

55 минут назад
если б я имел конька- это был бы номер, еслиб конь имел меня- я б наверно помер
ответить

мля

55 минут назад
когда вы возьмете на работу,адекватных редакторов. дебилы
ответить

НатальяВалерьевна

сегодня, 11:21
Просто конёк - это маленький друг белочки, которая периодически гостит у редактора....
ответить

гость

сегодня, 11:16
В слове Х... Три ошибки. Город48 жжет
ответить

Интерес.

сегодня, 11:09
Даже интересно на личность этого редактора посмотреть который постоянно такие ляпы выдает. Полюбому гастер.
ответить

Ёршик

сегодня, 11:07
В краснодарском крае его кониной зовут , а здесь конек ?
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Автомобиль перелетел газон и врезался в стоящую машину
#авария #ДТП
Автомобиль перелетел газон и врезался в стоящую машину

8 минут назад

Происшествия
В Липецке проходит тренировка силовых структур
#учения
В Липецке проходит тренировка силовых структур

15 минут назад

Происшествия
Прокурор запросил 13 лет заключения для обстрелявшего полицейских жителя Липецка
#насилие в отношении представителя власти
5
Прокурор запросил 13 лет заключения для обстрелявшего полицейских жителя Липецка

35 минут назад

Происшествия
Суд оштрафовал мигранта за мелкое взяточничество
#взятка
Суд оштрафовал мигранта за мелкое взяточничество

50 минут назад

Происшествия
Легковушка столкнулась с «КамАЗом» - пострадал один человек
#авария #ДТП
3
Легковушка столкнулась с «КамАЗом» - пострадал один человек

сегодня, 08:53

Происшествия
Избивавший стариков-соседей липчанин стал фигурантом уголовного дела
#избиение #конфликт
24
Избивавший стариков-соседей липчанин стал фигурантом уголовного дела

сегодня, 08:53

Происшествия