40-летнего любителя конька задержали с помощью камер наблюдения

26 ноября полицейские возбудили уголовное дело о краже в отношении 40-летнего жителя Липецка, ранее судимого за хранение наркотических средств.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 10 ноября мужчина украл из магазина в Трубном проезде две бутылки коньяка стоимостью 3600 рублей. Личность подозреваемого была установлена по видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале магазина.

Уголовное дело в настоящее время находится в производстве и после проведения всего комплекса необходимых следственных действий, подлежит направлению прокурору Правобережного района Липецка для утверждения обвинительного акта и направления в суд для рассмотрения по существу.