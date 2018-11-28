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40-летнего любителя конька задержали с помощью камер наблюдения
26 ноября полицейские возбудили уголовное дело о краже в отношении 40-летнего жителя Липецка, ранее судимого за хранение наркотических средств.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 10 ноября мужчина украл из магазина в Трубном проезде две бутылки коньяка стоимостью 3600 рублей. Личность подозреваемого была установлена по видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале магазина.
Уголовное дело в настоящее время находится в производстве и после проведения всего комплекса необходимых следственных действий, подлежит направлению прокурору Правобережного района Липецка для утверждения обвинительного акта и направления в суд для рассмотрения по существу.
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