Общество

16 минут назад

Липчанка отсудила у банка почти 30 000 рублей за разбитую голову

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#иск #банк #травма
Липчанка отсудила у банка почти 30 000 рублей за разбитую голову

Женщина ударилась о короб кондиционера, который был установлен слишком низко.

Октябрьский районный суд удовлетворил иск липчанки к банку. Женщина потребовала компенсацию за разбитую возле банкомата голову.
Как указано в материалах суда, 28 мая женщина вместе с коллегой пошла положить наличные на счет через банкомат. Операция прошла успешно. Когда женщина отходила от терминала, внимательно смотрела под ноги – там ремонтировали порожек - но не уберегла голову и сильно ударилась теменем о короб кондиционера. Женщине пришлось срочно обращаться к врачам, которые зашили рану. Потом липчанка провела неделю на больничном. Женщина решила наказать виновных в своей травме и подала в суд на банк, потребовав компенсации за утраченный заработок и моральный вред.
При рассмотрении иска было установлено, что короб кондиционера висел всего в 120 сантиметрах от земли вместо положенных двух метров. На это указывали свидетельские показания, а также снимки с места происшествия.
Суд удовлетворил иск липчанки. Банк должен выплатить женщине 20 000 рублей компенсации морального вреда, а также возместить утраченный заработок и судебные издержки – всего около 30 000 рублей. К слову, короб кондиционера банк уже перевесил выше, чтобы избежать подобных прецедентов.
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#иск #банк #травма

Комментарии (2)

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вера

7 минут назад
молодец
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.

10 минут назад
30000 мало!
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