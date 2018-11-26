Угонщиков-неудачников из Липецка судили в Мичуринске

Собранные Мичуринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум жителям Липецкой области, 1982 и 1986 годов рождения. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Следствием и судом установлено, что ночью 4 октября прошлого года осуждённые прибыли в город Мичуринск с целью хищения чужого автомобиля марки «Hyundai IX 35». Подойдя к автомобилю, один из злоумышленников заранее приготовленными ключом от замка зажигания и специальным электронным прибором открыл переднюю водительскую дверь, проник внутрь, снял видеорегистратор, запустил двигатель автомобиля и начал движение. В это время к автомобилю подошел оперативный сотрудник ОМВД России по городу Мичуринск, предъявил служебное удостоверение и потребовал заглушить двигатель автомобиля и выйти из него. Законные требования сотрудника полиции осужденный не выполнил и применил физическую силу в отношении полицейского, который на ходу запрыгнул в салон автомобиля и попытался его остановить. Согласно распределённым ролям другой осужденный (организатор хищения) находился в непосредственной близости от места нахождения автомобиля и вёл наблюдение, а после того, как его подельника задержали, скрылся, но в этот же день был задержан в Липецкой области.

Приговором суда злоумышленникам назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев.