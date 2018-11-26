Общество

сегодня, 11:52

Добровского поджигателя приговорили к 2 годам лишения свободы

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#поджог
Добровского поджигателя приговорили к 2 годам лишения свободы

Прокурор Добровского района направил в суд для рассмотрения по существу уголовное дело, возбужденное по факту умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога.

Как установлено материалами уголовного дела, ранее неоднократно судимый житель района, находясь в ссоре с отцом, отказавшем ему в совместном проживании, решил ему отомстить.

С этой целью он приобрел две бутылки ацетона и отправился к дому, в котором проживал отец, когда тот находился на работе.

Зная, место хранения ключей, он вошел в дом, облил ацетоном диван с постельными принадлежностями и поджог.

Убедившись, что пламя разгорелось, покинул дом, закрыв дверь.

В результате пожара дом с находящимся в нем имуществом был  уничтожен.

В мае этого же года, уже, являясь обвиняемым по уголовному делу, возбужденному по факту поджога дома отца, он аналогичным способом решил отомстить своей знакомой, к которой испытывал неприязненные отношения.

В результате хозяину дома, в котором проживала знакомая злоумышленника, был причинен значительный материальный ущерб.
Общий ущерб от умышленных действий поджигателя составил 473 550 рублей.

В ходе следствия действия поджигателя были квалифицированы по ч.2 ст.167 УК РФ.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя,  суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу, сообщает прокуратура Липецкой области.

605
#поджог

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