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сегодня, 15:29

Из-за тройного столкновения в центре Липецка собрались два десятка людей

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#ДТП #авария
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Из-за тройного столкновения в центре Липецка собрались два десятка людей

Сегодня в Липецке около двух часов дня на кольце площади Победы столкнулись три автомобиля.

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Как рассказывают очевидцы, водитель автомобиля  "Мазда" заезжал на площадь Победы со стороны улицы Терешковой. В этот иномарка столкнулась с "Ладой Гранта". От удара "Мазда" чуть не перевернулась, сделала вираж на двух колесах, пересекла дорогу и врезалась в ограждение. Отечественный автомобиль в свою очередь столкнулся с "Тойотой".

В результате ДТП никто не пострадал. В то же время на месте аварии собралась большая группа поддержки  водителя "Гранты" - за ее рулем сидел глухонемой водитель и ему на помощь пришли люди с такими же особенностями слуха и речи.
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#ДТП #авария
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Комментарии (8)

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Автолюбитель

4 минуты назад
Вопрос: Как глухо-немой получил права?
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Гость.

20 минут назад
Ощущение что мазда спецом руль в лево дал, а гранта по сути уже остановилась,
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Нохча

30 минут назад
В этот иномарка
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Нохча

31 минуту назад
Ну водитель гранты виноват что собираться
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Нохча

32 минуты назад
Ну водитель гранты виноват что собираться
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007

33 минуты назад
мазду надо за превышение скорости и за тонировочку штрафануть
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Боцман

39 минут назад
Откуда столько глухонемых?
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гость

40 минут назад
А что теперь, если он глухонемой, то можно нарушать ПДД?
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