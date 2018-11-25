Из-за тройного столкновения в центре Липецка собрались два десятка людей

Сегодня в Липецке около двух часов дня на кольце площади Победы столкнулись три автомобиля.



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Как рассказывают очевидцы, водитель автомобиля "Мазда" заезжал на площадь Победы со стороны улицы Терешковой. В этот иномарка столкнулась с "Ладой Гранта". От удара "Мазда" чуть не перевернулась, сделала вираж на двух колесах, пересекла дорогу и врезалась в ограждение. Отечественный автомобиль в свою очередь столкнулся с "Тойотой".



В результате ДТП никто не пострадал. В то же время на месте аварии собралась большая группа поддержки водителя "Гранты" - за ее рулем сидел глухонемой водитель и ему на помощь пришли люди с такими же особенностями слуха и речи.

