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Полицейские раскрыли кражу автомобиля «Тойота Ленд Крузер»

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#кража #угон
Полицейские раскрыли кражу автомобиля «Тойота Ленд Крузер»
31 октября этого года сообщалось о краже автомобиля  «Тойота Ленд Крузер».

Сотрудниками УУР УМВД России по Липецкой области по подозрению в совершении кражи задержан неработающий ранее судимый 42-летний житель Ельца.

ОП № 4 УМВД России по Липецку возбуждено и расследуется уголовное дел по ч.4 ст.158 УК РФ «Кража». 
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#кража #угон

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