Полицейские раскрыли кражу автомобиля «Тойота Ленд Крузер»

31 октября этого года сообщалось о краже автомобиля «Тойота Ленд Крузер».



Сотрудниками УУР УМВД России по Липецкой области по подозрению в совершении кражи задержан неработающий ранее судимый 42-летний житель Ельца.



ОП № 4 УМВД России по Липецку возбуждено и расследуется уголовное дел по ч.4 ст.158 УК РФ «Кража».