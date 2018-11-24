Происшествия
34 минуты назад
Полицейские задержали сельского разбойника
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23 ноября в селе Хлевное ограбили магазин на улице Свободы.
Преступник угрожая продавщице насилием похитил из кассы 3000 рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, сотрудниками полиции задержан неработающий ранее судимый 24-летний житель Хлевенского района.
Расследование поводит ОМВД России по Хлевенскому району.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, сотрудниками полиции задержан неработающий ранее судимый 24-летний житель Хлевенского района.
Расследование поводит ОМВД России по Хлевенскому району.
247