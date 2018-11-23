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19 минут назад

Следствие прокомментировало сведения об алиби обвиняемых в изнасиловании в Уфе

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#Изнасилование в Уфе
Следствие прокомментировало сведения об алиби обвиняемых в изнасиловании в Уфе

У следователей изначально были видеозаписи с камер видеонаблюдения, из которых можно было узнать о перемещениях фигурантов дела.

У следователей с самого начала были записи с камер видеонаблюдения о перемещениях фигурантов дела об изнасиловании в отделе полиции в Уфе, заявил старший помощник начальника главка Следственного комитета по Башкирии Евгений Каневский в эфире ГТРК "Башкортостан".

Он пояснил, что эти записи изъяли при первоначальных следственных действиях, и отметил, что информация о наличии алиби может служить способом защиты от предъявленных обвинений. Сейчас, по его словам, следственные мероприятия продолжаются — устанавливается время нападения и другие обстоятельства произошедшего.

Накануне адвокат Аслям Халиков заявил РИА-Новости, что у защиты есть видеозаписи, согласно которым двое из трех подозреваемых экс-полицейских в момент совершения преступления находились в других местах.

Речь идет о бывших начальниках отделов полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Башкирии Эдуарде Матвееве и Салавате Галиеве. Их подозревают в том, что в ночь на 30 октября они вместе с еще одним полицейским — бывшим начальником отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павлом Яромчуком — изнасиловали в служебном кабинете свою коллегу, 23-летнюю девушку-дознавателя. Всех троих уволили из органов внутренних дел, суд арестовал их до 31 декабря.



67
#Изнасилование в Уфе

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