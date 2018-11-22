«Металлург» догнал немецкий «Шальке» (ФОТО)

Клуб усиливает пропаганду футбола и здорового образа жизни. Как следствие - осенью посещаемость домашних матчей заметно выросла.

Во время паузы в первенстве России футбольная жизнь в Липецке не только не замерла, а даже активизировалась.

«Металлург» второй год кряду является чемпионом Липецкой области по количеству социальных мероприятий, направленных на популяризацию спорта, здорового образа жизни и футбола. В клубе решили даже во время отпуска игроков не снижать темпов, а наращивать социальную активность.

По стопам немецких «законодателей мод»

Как показатель - в один из дней «красно-черные» сумели принять участие аж в трех мероприятиях. Три ивента в день проводит «чемпион мира по пропаганде футбола» немецкий «Шальке». Можно сказать, что в этом вопросе «Металлург» вышел на международный уровень.

В липецкой школе №20 «сталевары» начали свой день с открытия соревнований «Мама, папа и я - спортивная семья». Менеджер клуба Илья Зиянгиров даже успел побывать в жюри конкурса.







Затем стопы футболистов направились аж за пределы города - в село Ильино Липецкого района, где местные школьники чуть было не «разорвали на сувениры» одного из лучших футболистов команды защитника Александра Викторова. Футболист стоически выдержал и обилие вопросов и напор любителей автографов и еще сохранил силы, чтобы провести мастер-класс для школьников в спортивном зале.







Еще не успела детвора в Ильино поделится радостными впечатлениями от встречи со своими родителями, а мы уже были в школе №38. Здесь «состав усилили» капитан команды Евгений Фролов и молодой Максим Кунов. И вновь - интересные вопросы, общение, автографы, уроки футбольного мастерства.







Новые болельщики и спортсмены

- Польза от таких мероприятий очевидна, - отметил генеральный директор «Металлурга» Антон Копышов, - Мы привлекаем ребятишек к спорту. Кто-то высказывает желание попробовать себя в футболе и приходит в нашу спортивную школу. Еще больше школьников испытывают желание побывать на наших играх и в дальнейшем пополняют армию наших болельщиков.







Рост посещаемости

К слову о болельщиков. После возвращения «Металлурга» на главный стадион Липецка посещаемость игр нашей команды пошла резко вверх. Сейчас по средней посещаемости игр за сезон 2018/19 липчане занимают уже 15-е место среди 57 команд всех зон второго дивизиона (это при том, что учтены и летние матчи на стадионе «Сокол», на котором физически не было возможности разместить больше 560-ти зрителей). То есть резервы роста у клуба огромны, и все отмечают, что болельщицкая аудитория в Липецке заметно помолодела - дают о себе знать и социальные мероприятия клуба в подростковой и студенческой среде. В Липецке появляется новый молодой болельщик, и это здоров.







Мероприятия чуть ли не каждый день

Три акции по популяризации в день - это не «один день из жизни клуба». Мероприятия проходят регулярно. Тот же Викторов уже на этой неделе наведался и в Хрущевку, где вместе с Зиянгировым раздал немало подарков.

А игроки дубля Никита Зеленов и Андрей Мохов буквально вчера побывали в селе Ленино.







В недавнем телеэфире на ГТРК «Липецк» исполнительный директор клуба Владимир Зеновкин отметил, что «Металлург» намерен использовать конец осени и зиму как раз для еще большего увеличения социальной работы.

- Это только со стороны может показаться, что у нас сейчас отдых, - сказал Зеновкин, - На самом деле работа идет огромная, и у нас сейчас самая жара!







«Металлург» пропагандирует футбол 365 дней в году. Достаточно сказать, что в прошлом году заключительное социальное мероприятие прошло... 31 декабря - новогодний турнир футболистов клуба и болельщиков.



Использованы фото ФК "Металлург", Геннадия Полевничего.

