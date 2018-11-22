В мэрии Липецка на 10 процентов сократят число муниципальных служащих

А еще городская администрация получила 2 миллиона рублей на отлов и отстрел бродячих собак.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого городского Совета депутаты рассмотрели очередной пакет поправок муниципального бюджета на этот год.



По доходам и расходам городская казна увеличивается на 39,6 млн рублей.



Большая часть суммы - 14,9 млн рублей - будет передана в виде компенсаций родителям малышей, не получивших мест в муниципальных образовательных дошкольных учреждений. Еще 8 млн рублей получат школы Липецка на организацию питания учеников. 2 млн рублей попадут в УГС Липецка - на отлов и отстрел безнадзорных животных.



Отвечая на вопросы депутатов, председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова сообщила, что мэрия получила вводную от врио губернатора Игоря Артамонова на сокращение в начале следующего года числа муниципальных служащих на 10 %. Какие управления и департаменты мэрии получат кадровые пробоины, еще не решено.



В результате принятых изменений доходы городского бюджета составили 12,5 млрд рублей, по расходам - 13,6 миллиарда. Дефицит городской казны - 1,1 млрд рублей.