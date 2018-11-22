Общество

41 минуту назад

В мэрии Липецка на 10 процентов сократят число муниципальных служащих

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#чиновники #бюджет
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В мэрии Липецка на 10 процентов сократят число муниципальных служащих

А еще городская администрация получила 2 миллиона рублей на отлов и отстрел бродячих собак.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого городского Совета депутаты рассмотрели очередной пакет поправок муниципального бюджета на этот год.

По доходам и расходам городская казна увеличивается на 39,6 млн рублей.

Большая часть суммы - 14,9 млн рублей - будет передана в виде компенсаций родителям малышей, не получивших мест в муниципальных образовательных дошкольных учреждений. Еще 8 млн рублей получат школы Липецка на организацию питания учеников. 2 млн рублей попадут в УГС Липецка - на отлов и отстрел безнадзорных животных.

Отвечая на вопросы депутатов, председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова сообщила, что мэрия получила вводную от врио губернатора Игоря Артамонова на сокращение в начале следующего года числа муниципальных служащих на 10 %. Какие управления и департаменты мэрии получат кадровые пробоины, еще не решено. 

В результате принятых изменений доходы городского бюджета составили 12,5 млрд рублей, по расходам - 13,6 миллиарда. Дефицит городской казны - 1,1 млрд рублей.
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#чиновники #бюджет
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Комментарии (11)

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Рыбка

2 минуты назад
проблема бродячих собак не будет решаться пока: не введут штрафы (за неправильный выгул, без КОРОТКОГО! поводка, без намордника и прочее), пока не будет обязательной регистрации и проверок, чтобы не относились к питомцам как к игрушке. Если взяли на руки собаку - несите полную ответсвенность. На ошейниках фиксировать инфу, и контактные данные владельца на случай если убежит и её поймают, пок ане будут штрафовать все стоянки, стройки, гаражные кооперативы - где сами сторожа кормят бродячих. Человек понимает только штрафы! Безнаказанность в отношении содержания животных - постоянно пополняет ряды бродячих стай. И денег на отлов и отсрел будет требовать постоянно. Если старые методы не работают - посмотрите как решают проблему в других странах. А то у нас собаки на тротуарах кучи откладывают больше чем человек...
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ответ на вопрос

15 минут назад
Профицит - 1,1 млрд. руб. Если Г48 опять что-то не напутал...
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///

17 минут назад
В России примерно 102 чиновника на 10 тыс. человек. Несмотря на снижение числа госслужащих почти на 100 тыс. по сравнению с 2009 годом, совокупные расходы на оплату их труда существенно выросли и продолжают расти. Самые большие аппетиты — у высших госслужащих, численность которых составляет около 40 тыс. человек Для сравнения, по данным Центрального статуправления СССР, наибольшего уровня численность управленцев в Советском Союзе без учета партийного аппарата достигала в 1985 году, составив 2,03 млн человек. То есть в СССР на пике расцвета бюрократии было всего 73 госслужащих на 10 тыс. человек. Аппарат госуправленцев РСФСР в 1988 году насчитывал 1,16 млн человек, или 81 чиновник на 10 тыс. человек населения (на 20% меньше, чем сейчас). Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/economics/15/10/2014/543cfe56cbb20f8c4e0b98f2
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Совет

21 минуту назад
Артамонову нужно самому контролировать процесс сокращений, а то уволят уборщиц и электриков, а эти рожи останутся в своих креслах
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Артамонову

27 минут назад
Подсказать? Управление внутренней политики, отдел по работе со СМИ, отдел по работе с молодежью, тысячи их
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...

29 минут назад
Ну опять уборщиц погонят, а потом парочку новых управлений откроют на 150 работничков, куда своих детишек и внуков то пристраивать.
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чет не понял

30 минут назад
доход 15,5 расход 13,6 как может быть дефицит или я чего простой житель не понял, даже здесь мухлюете, а что говорить о власти, самый поганый город..
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!

30 минут назад
"Какие управления и департаменты мэрии получат кадровые пробоины, еще не решено." Да любые можно сокращать смело и без ущерба для города! Начать необходимо с главного свекловода, бордюроукладчика и непримиримого борца с одуванчиками (тем более что сезон одуванов прошёл)
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Ого

30 минут назад
"доходы городского бюджета по доходам составили 15,5 млрд рублей, , по расходам - 13,6 миллиарда" - неплохо бы понять смысл фразы, если он есть
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Петров

32 минуты назад
Иванов,сократи на 20,покажи что ты мужик
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