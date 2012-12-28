В квартире на улице Мичурина нашли мертвого мужчину

А вот 93-летнюю старушку живой вернули родственникам.

Вчера в квартире дома №24 на улице Мичурина полицейские обнаружили переставшего выходить на связь с родственниками 71-летнего мужчину. Запертые снаружи двери вскрыли спасатели липецкого городского управления ГО и ЧС. Причину смерти пенсионера определит судмедэкспертиза.Также вчера по просьбе родственников спасатели в присутствии полицейских открыли двери еще двух квартир, в которых находились тяжело больные женщины. Самой возрастной из них, живущей на улице Терешковой, — 93 года. Ее передали сотрудникам скорой помощи, которые отвезли пожилую женщину в больницу.