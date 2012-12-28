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вчера, 15:03
10

В квартире на улице Мичурина нашли мертвого мужчину

А вот 93-летнюю старушку живой вернули родственникам.

Вчера в квартире дома №24 на улице Мичурина полицейские обнаружили переставшего выходить на связь с родственниками 71-летнего мужчину. Запертые снаружи двери вскрыли спасатели липецкого городского управления ГО и ЧС. Причину смерти пенсионера определит судмедэкспертиза.

Также вчера по просьбе родственников спасатели в присутствии полицейских открыли двери еще двух квартир, в которых находились тяжело больные женщины. Самой возрастной из них, живущей на улице Терешковой, — 93 года. Ее передали сотрудникам скорой помощи, которые отвезли пожилую женщину в больницу.
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Надо
вчера, 18:50
вовремя умереть ,чтобы никому не создавать проблем ! Мужчины в основном так и делают !
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Прицениваюсь
вчера, 18:33
А что надо продать чтобы попасть во Введенский геронтологический центр?
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для жести
вчера, 18:30
у нас соседка живет - 94 года. Дочь её навещает по мере возможности, не каждый день. Работает по 12 часов, в мае инсульт был, сахар высокий и прочие болячки, до пенсии ещё дожить надо. Вот и думай , что важнее свое здоровье или старушки- матери?!
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65+
вчера, 18:16
Чтобы попасть в дом престарелых на Механизаторов надо отдать им квартиру , иначе туда не примут .
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Нервная мать
вчера, 17:02
Дом престарелых на Механизаторов говорят, что закроют. Опять оптимизация. Куда старикам деваться? Пишут тут:"Как детей воспитали, то и получили! ". Не зарекайтесь. Жизнь длинная. И дети умереть вперед могут, и бездетных много.
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Петр Ильич
вчера, 16:04
Мы старички никому не нужны
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65+
вчера, 15:42
Надо в Липецке не собачие приюты открывать а дома престарелых . Старики становятся не кому не нужны !
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сг
вчера, 22:00
Вы абсолютно правы!
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Жесть
вчера, 16:37
Как воспитали своих детей, то и имеете!
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21 век
вчера, 20:16
Как воспитали своих детей, то и имеете! Немало семей в которых дети умерли вперед родителей. На кладбищах большинство могил зарастают бурьяном, а родственники, если есть, хорошо хотя бы к Великому Воскресению постарались бы убрать.
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