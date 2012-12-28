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Происшествия
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вчера, 15:03
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В квартире на улице Мичурина нашли мертвого мужчину
А вот 93-летнюю старушку живой вернули родственникам.
Также вчера по просьбе родственников спасатели в присутствии полицейских открыли двери еще двух квартир, в которых находились тяжело больные женщины. Самой возрастной из них, живущей на улице Терешковой, — 93 года. Ее передали сотрудникам скорой помощи, которые отвезли пожилую женщину в больницу.
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