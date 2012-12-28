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Общество
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сегодня, 09:52
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Не работают камеры, не взошёл газон, погибли деревья: подрядчика обязали исправить недостатки благоустройства
В благоустройстве территории вдоль реки Тешевка в Задонске вскрылся ряд дефектов.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, по контракту от 15 мая 2023 года ООО «Лидер Строй» гарантировало своевременное устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока, который составляет пять лет. А на месте благоустройства обнаружился ряд дефектов: не работают несколько камер видеонаблюдения, не взошел газон, погибла часть высаженных деревьев.
Подрядчику была направлена досудебная претензия, однако к устранению выявленных недостатков он не приступил, поэтому дошло до суда.
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