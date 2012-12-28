Не работают камеры, не взошёл газон, погибли деревья: подрядчика обязали исправить недостатки благоустройства

В благоустройстве территории вдоль реки Тешевка в Задонске вскрылся ряд дефектов.

Подрядчику была направлена досудебная претензия, однако к устранению выявленных недостатков он не приступил, поэтому дошло до суда.

Арбитражный суд обязал подрядчика – ООО «Лидер Строй» устранить недостатки выполненных работ при благоустройстве территории вдоль реки Тешевка в Задонске.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, по контракту от 15 мая 2023 года ООО «Лидер Строй» гарантировало своевременное устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока, который составляет пять лет. А на месте благоустройства обнаружился ряд дефектов: не работают несколько камер видеонаблюдения, не взошел газон, погибла часть высаженных деревьев.