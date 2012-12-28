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Спорт
2013
вчера, 16:56
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Липецкий богатырь попал в «Книгу рекордов России» вместе с особо толстой штангой
Уникум оформил новое достижение.
Для этого ему пришлось поднимать штангу весом в 40… одной рукой. Но и это не единственная сложность: в упражнении «Аполлон Аксель» используется особый гриф штанги диаметром 50 мм (5 см) – это почти в два раза толще, чем стандартный 28-милиметровый гриф, используемый в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге.
- Из-за того, что гриф такой широкий его не так просто удержать, - пояснил GOROD48 рекордсмен России, - Должна быть очень развита сила хвата кисти. И, конечно, требуется большая выносливость.
За 30 зачётных минут Комаров поднял «толстую» штангу 96 раз.
Своё достижение силач посвятил Дню защитника Отечества, а накануне мужского праздника уникум, который работает педагогом в спортивном туристском Центре управления образования Липецкой области, отпраздновал 48-летие.
Ранее Комаров входил в «Книгу рекордов России», как самый сильный соотечественник, поднявший одной рукой 50-килограмовую штангу 13 раз за три минуты и за удержание в высшей точке на вытянутой руке 81,5-килограммовую штангу в течение 30 секунд.
Липчанин мечтает попасть в «Книгу рекордов Гиннесса», но ей редакция с 2022 года не обращает внимание на российских участников.
А это видео подготовки к установлению рекорда. Выглядит даже мощнее, чем сам рекорд.
Фото и видео из архива Владислава Комарова. На видео вверху - фрагменты установления рекорда России
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