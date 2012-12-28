Липецкий богатырь попал в «Книгу рекордов России» вместе с особо толстой штангой

Уникум оформил новое достижение.

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Липчанин мечтает попасть в «Книгу рекордов Гиннесса», но ей редакция с 2022 года не обращает внимание на российских участников.







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А это видео подготовки к установлению рекорда. Выглядит даже мощнее, чем сам рекорд.





Фото и видео из архива Владислава Комарова. На видео вверху - фрагменты установления рекорда России