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2013
вчера, 16:56
8

Липецкий богатырь попал в «Книгу рекордов России» вместе с особо толстой штангой

Уникум оформил новое достижение.

Липецкий силач Владислав Комаров в третий раз вошёл в «Книгу рекордов России».

Для этого ему пришлось поднимать штангу весом в 40… одной рукой. Но и это не единственная сложность: в упражнении «Аполлон Аксель» используется особый гриф штанги диаметром 50 мм (5 см) – это почти в два раза толще, чем стандартный 28-милиметровый гриф, используемый в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге.

- Из-за того, что гриф такой широкий его не так просто удержать, - пояснил GOROD48 рекордсмен России, - Должна быть очень развита сила хвата кисти. И, конечно, требуется большая выносливость.

За 30 зачётных минут Комаров поднял «толстую» штангу 96 раз.

Своё достижение силач посвятил Дню защитника Отечества, а накануне мужского праздника уникум, который работает педагогом в спортивном туристском Центре управления образования Липецкой области, отпраздновал 48-летие.

Ранее Комаров входил в «Книгу рекордов России», как самый сильный соотечественник, поднявший одной рукой 50-килограмовую штангу 13 раз за три минуты и за удержание в высшей точке на вытянутой руке 81,5-килограммовую штангу в течение 30 секунд.

Липчанин мечтает попасть в «Книгу рекордов Гиннесса», но ей редакция с 2022 года не обращает внимание на российских участников.



А это видео подготовки к установлению рекорда. Выглядит даже мощнее, чем сам рекорд. 

Фото и видео из архива Владислава Комарова. На видео вверху - фрагменты установления рекорда России
Владислав Комаров
рекорд России
Книга рекордов России
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
гость
вчера, 21:41
Хирург, травматолог-ортопед, комбустиолог сказал, что чрезмерные занятия спортом, особенно осевые нагрузки, не могут не отразиться на здоровье суставов. При интенсивных занятиях идет колоссальная нагрузка на суставные поверхности, мениски и хрящевую часть суставов. Они быстро истончаются, стираются, происходят мелкие надрывы, появляется хруст * , боли, отеки, которые могут привести к накоплению излишней патологической жидкости. А это, в свою очередь, чревато артрозом, синовитом, артритом, остеоартрозом.
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Местные мы
вчера, 20:14
Пора Сашу Е. к нему в спарринг.Он таких обнажает!
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А что,происходит?
вчера, 20:28
Написал обожает,два раза проверил; обожает!Тут попахивает тем,на что можно пожаловаться!И ещё,хоть один пост не опубликуете,пеняйте!
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Регбист
вчера, 19:55
Большей дичи придумать нельзя,сам придумывает рекорды и сам из устанавливает,любой штангист уровня МС и выше в категории выше 80 кг побьет этот псевдорекорд!
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Ого
вчера, 19:10
Где польза?!
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Екатерина
вчера, 18:45
Молодец! Огромный труд и самодисциплина!
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Гость
вчера, 18:00
Круто!
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Паша
вчера, 17:01
Влад ,я рад за тебя.Здоровья и успехов!
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