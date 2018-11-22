Люди-свиньи устроят флешмоб под Липецком

24 ноября в селе Доброе пройдет гастрономический фестиваль «Доброе сало». Уже ставший традиционным праздник-ярмарка соберет участников из Липецкой области и туристов из соседних регионов.

Как рассказал GOROD48 начальник отдела культуры, спорта, молодежи и туризма администрации Добровского района Николай Грибцов, фестиваль откроется 24 ноября в 10 утра на центральной сельской площади. Гостей праздника постараются удивить выступлениями местных, липецких и елецких коллективов, ярмарками-презентациями 17 поселений района и конкурсами.



На фестивале «Доброе сало» определят лучший бутерброд с салом, выберут самый креативный костюм поросёнка фото-победитель соревнования снимков со свиньями. Участниками конкурса бутербродов станут представители сельских поселений:17 мужчин на сцене приготовят и презентуют необычные закуски. Также в поселениях уже собрали фотографии для конкурса снимков с поросятами: это и наряженные свиньи, и практически семейные фото хрюшек и детей. А вот конкурс костюмов свиней будет сплошной импровизацией. В нем смогут принять участие все желающие: и дети, и взрослые. В ходе праздника люди-свиньи устроят музыкальный флешмоб. Автор самого креативного наряда получит приз.



Голодным на «Добром сале», кажется, никто не останется. Добровские подворья планируют угощать чаем, кофе, кашами, щами, супами и пловом. Кроме того, можно будет получить карточки с авторскими рецептами засолки сала и попробовать повторить кулинарные шедевры дома. Кстати, интерес к фестивалю проявили туристы из Москвы, Тулы, Воронежской и Тамбовской областей. Для гостей праздника будет работать анимация и ярмарка сувениров.



В финале фестиваля состоится розыгрыш призов среди самых активных участников подготовки к празднику. Их наградят живыми перепелами, ягнятами, гусями и сувенирами в виде животных. Всего приготовлено более трех сотен призов.