Общество

49 минут назад

Люди-свиньи устроят флешмоб под Липецком

5 675
#доброе сало #фестиваль
Люди-свиньи устроят флешмоб под Липецком

24 ноября в селе Доброе пройдет гастрономический фестиваль «Доброе сало». Уже ставший традиционным праздник-ярмарка соберет участников из Липецкой области и туристов из соседних регионов.

Как рассказал GOROD48 начальник отдела культуры, спорта, молодежи и туризма администрации Добровского района Николай Грибцов, фестиваль откроется 24 ноября в 10 утра на центральной сельской площади. Гостей праздника постараются удивить выступлениями местных, липецких и елецких коллективов, ярмарками-презентациями 17 поселений района и конкурсами.

На фестивале «Доброе сало» определят лучший бутерброд с салом, выберут самый креативный костюм поросёнка фото-победитель соревнования снимков со свиньями. Участниками конкурса бутербродов станут представители сельских поселений:17 мужчин на сцене приготовят и презентуют необычные закуски. Также в поселениях уже собрали фотографии для конкурса снимков с поросятами: это и наряженные свиньи, и практически семейные фото хрюшек и детей. А вот конкурс костюмов свиней будет сплошной импровизацией. В нем смогут принять участие все желающие: и дети, и взрослые. В ходе праздника люди-свиньи устроят музыкальный флешмоб. Автор самого креативного наряда получит приз.

Голодным на «Добром сале», кажется, никто не останется. Добровские подворья планируют угощать чаем, кофе, кашами, щами, супами и пловом. Кроме того, можно будет получить карточки с авторскими рецептами засолки сала и попробовать повторить кулинарные шедевры дома. Кстати, интерес к фестивалю проявили туристы из Москвы, Тулы, Воронежской и Тамбовской областей. Для гостей праздника будет работать анимация и ярмарка сувениров.

В финале фестиваля состоится розыгрыш призов среди самых активных участников подготовки к празднику. Их наградят живыми перепелами, ягнятами, гусями и сувенирами в виде животных. Всего приготовлено более трех сотен призов.
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#доброе сало #фестиваль

Комментарии (5)

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...

21 минуту назад
Дожили, люди-свиньи...колхозный креатив.
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каждый вечер у Линии

24 минуты назад
такой молодежный флэш моб...утром очень хорошо видно кучи навоза от них....
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тракторист игорь михалыч

31 минуту назад
Леча, харам у тебя дома будет ,,,а здесь чушка хорошоооооооооооооо
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Добровцам

35 минут назад
У вас кого на место Гребанова поставили ???
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Леча

35 минут назад
Чушка харам блеять.
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