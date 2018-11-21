Чем выше шишка - тем сложнее ее сбить

Против главы Волчанского сельского совета восстали и его коллеги-депутаты, и жители.

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В Волчанском сельсовете накануне второго тура выборов главы сельского поселения (по региональному закону его выбирают не жители сел и деревень, входящих в состав поселения, а депутаты сельсовета) сложилась патовая ситуация. Избиравшийся ранее на два пятилетних срока глава поселения Сергей Саввин не смог убедить коллег-депутатов дать ему полномочия еще на 5 лет работы в руководящей должности (выборы были безальтернативными - два других альтернативных кандидата сняли свои кандидатуры накануне голосования). Из девяти депутатов четверо проголосовали против Саввина, и выборы признали несостоявшимися.30 ноября - новый тур голосования. Накануне этого эпохального события для жителей Долгого, Крутого, Маяка, Рябинки, Волчьего, Слободки GOROD48 приехал на стихийный сход жителей поселения, который прошел в частном доме Людмилы Григорьевой.Конфликт жителей со своим главой, до избрания на должность работавшего механиком в СХПК «Маяк», начался со старой, 65-летней, по словам жителя села Долгое Анатолия Григорьева, водонапорной башни. Ее установили в Долгом уже б/у, сняв с эксплуатации в поселке Маяк.- Она постоянно текла. Мы ее своими руками чинили, как могли. Но она ломалась снова, и мы днями сидели без воды, - говорит пенсионер.В 2008 году решением Елецкого районного Совета депутатов на ремонт чрезвычайно важного для селян объекта было выделено 528 млн рублей - 480 миллионов из областного бюджета и 48 миллионов - из районного. Новенькую башню Рожновского привезли в село из Таганрога, но установлена она была лишь в… октябре прошлого года! Почему? Потому что, судя из переписки Сергея Саввина с областными властями, в ней не было нужды!Да-да, в одном из документов за подписью главы сельской администрации так и написано, цитата: «Башня в с. Долгое находится в исправном состоянии и не требует немедленной замены. Водонапорная башня (новая, - прим.) является резервной, она не планировалась для замены башни в с. Долгое. Отключения воды в с. Долгое происходит не из-за плохого состояния водонапорной башни, а из-за замены электрических сетей и плановых отключений электроэнергии».По словам жителей Долгого, ситуацию разрулили в администрации президента РФ. Осенью прошлого года оттуда пришло письмо жаловавшимся на отсутствие нормального водоснабжения селянам, котором им было обещано решение их проблемы до октября 2017 года. И тут же пришло другое извещение, от вице-губернатора Александра Наролина, мол, «по результатам обследования принято решение о замене водонапорной башни».- В прошлом году жители Долгого собрались у водонапорной башни, куда приехал директор филиала «Западный» ОГУП «Липецкоблводоканал» Андрей Кузьмин. И он сказал, что Саввин ему предлагал купить новую башню за 700 тысяч рублей. Мы и обалдели! Мы тогда и написали письмо в администрацию президента и Наролину, мол, власть совсем лицо потеряла! - говорит Людмила Григорьева.Впрочем, проблемы с водой до сих пор испытывают жители села Крутое. В нем - тоже ветхий водопровод. На его ремонт, кстати, Елецкий райсовет выделял 841 тысячу рублей. За эти средства в Крутом должны были заново переложить 2,1 км водопровода. Должны, да рассчитались, - горько шутят жители этого села.Второй значимый вопрос, из-за чего взбунтовались селяне, - земля.- У меня - два земельных пая. Один - мой, второй - родственников. На них у меня есть свидетельства, правда, не зарегистрированные в законном порядке. Но это не мешало мне с 1995 года обрабатывать землю, платить налоги в сельскую администрацию. Осенью прошлого года я, как обычно, вспахал землю, подготовил ее под сев, а потом, в начале января, вдруг узнал от людей, что эта земля теперь не моя, а принадлежит Валерьяну Насиряну! Саввин продал мою землю как невостребованные паи. Но как они попали в невостребованные? Управы на этого Насиряна я не нашел даже в районном суде, - возмущается фермер Алексей Рыляев.К разговору подключаются два депутата Волчанского сельсовета, Александр Карташов и Сергей Рыляев. Они говорят, что без всякого обсуждения на сессии, без печатей и подписей на документе Сергей Саввин продал за 770 тысяч рублей индивидуальному предпринимателю Насиряну 94 гектара земли, той земли, которая была паевая, той, которую обрабатывал, в частности, фермер Рыляев.- Сейчас, насколько нам известно, глава сельсовета готовит к продаже еще один клин земли, в 64 гектара. Также втихую, без вынесения вопроса на сессию, глава хочет продать землю как невостребованные паи. Но не все депутаты решили смолчать. И не все люди проглотили обиду. Сейчас на рассмотрении прокуратуры района находится обращение, в котором я и мои товарищи требуем разобраться в действиях Саввина, - говорит Александр Карташов.Размер пая у здешних селян - 5,53 га. Люди считают, что их затурканностью в законах и воспользовался глава сельского поселения. А ведь если эти паи, принадлежавшие Марии Стрельцовой, Нине Аникеевой, Николаю Родионову и другим умершим были бы выставлены на торги, то купить их нашлись бы желающие и без пришлого предпринимателя Насиряна.- Все бы взяли невостребованные земли. У нас - много молодежи, которые не получили паев в свое время. Какому-то Насиряну землю продали, а мы что же, не люди? - говорит 44-летняя Надежда Орлова из Маяка.Себя 44-летняя Орлова также причисляет к молодым. У нее - корова (на весь Маяк буренок всего пять на частных подворьях). Животных всегда выпасали на берегу реки. Но в этом году глава поселения посадил на месте выгула елки. А людям, по словам Надежды Орловой, предложено выпасать свой скот в любом другом месте:- Он нам сказал, берег длинный, большой! И где нам с нашими коровами мыкаться? А рядом с теми елочками все бугры распаханы. Кем? Знаем, кем!Кстати, по имени главу сельского поселения люди не называют. Говорят просто - он. Так, кстати, на Руси испокон веков называли всяких врагов-оккупантов - ордынцев, французов, немцев.К земельной теме подключаются пенсионеры бывшего совхоза, а потом СХПК «Маяк» Николай Макеев и Дина Морозова. Старики показывают документы, из которых следует, что под ведение подсобного хозяйства им были выделены по гектару земли. Эту землю в собственность они не оформляли, так как и без того знали, где чье полюшко.- А осенью прошлого года он сказал, что все, мы отсеялись. И у нас эти два гектара надо отобрать. А у нас в поселке ведь нет при домах огородов. А как в селе можно жить без земли? - говорит Дина Морозова, 37 лет проработавшая в «Маяке» агрономом-овощеводом.У Надежды Бутовой к Саввину свои претензии: она не может оформить как наследство 30 соток земли, оставленной ей умершим отцом:- Он сказал, что отдал эту землю Орехову. На каком основании, если мой отец пользовался этой землей с 1996 года?- Сельсовет выделил мне 30 соток. А в этом году мы узнали, что он эту землю продал. Мы приехали сеять, а он сказал нам, что это - не ваша земля! Вячеслав Макеев, сельский депутат, теперь моей землей пользуется, - говорит Людмила Баранова.Вообще на Сергея Саввина много жалоб. Самая главная, наверное, та, что к людям глава поселения, как они говорят, не проявляет никакого внимания.- Сходов сельских за 10 лет не было ни одного…- На все вопросы у него один ответ: «Денег нет!»…- В сельсовете есть трактор «МТЗ-82». На нем работает друг главы, сельский депутат Николай Киреев. Пенсионерам хоть раз бы за так огород вспахали…- Он очень грубый в общении...Людей поражает неухоженность территории их поселения. Одна женщина говорит, что они завидуют жителям других поселений. Например, в Колосовке в церкви ставят свечки за здоровье Натальи Карнадуд, которая вот уже четвертый срок работает главой. Подчиненные Сергея Саввина приводят и другой пример: главы администрации Нижневоргольского сельсовета Лидии Сенчаковой - она не проработала еще и срок, а все диву даются, смотря на результаты ее деятельности.Действительно, один мемориал воинам Великой Отечественной войны в Нижнем Ворголе многого стоит. Сравните его фотографию с фотографиями мемориала погибшим во время боев за Елец военным летчикам в селе Крутое. Разница разительная. В Нижнем Ворголе - все ухожено, травинка к травинке. В Крутом же памятная стела своей кривизной уже сравнялась с Пизанской башней.И если бы не местные жители, очистившие в этом году подход к памятнику авиаторам от подлеска, то мемориал с восемью могилами поглотил бы лес.А как вам мусорная куча при подъезде к военному кладбищу? Если ее увидит, не дай Бог, какой-то иностранец, что подумает? Никто не забыт? Ничто не забыто?В Крутом, кстати, нет ни одного мусорного контейнера. Здесь по бумагам - 35 уличных фонарей. По факту - пять. Есть здесь и школа с заколоченными досками окнами - а-ля «обком закрыт - все ушли на фронт». Жители села язвят, что Саввин будто бы пообещал отдать помещение неработающей школы одному из депутатов Волчанского сельсовета как плату за лояльность при голосовании за него 30 ноября.Еще одна причина для жалоб жителей поселения - неотапливаемое помещение ДК в Маяке. Оно единственное такое в Елецком районе. Надпись на его стене: «Елецкий район - здоровый образ жизни» чудным образом коррелирует с бревном у входа в него. Типа жители Маяка настолько суровы, что могут играть на ложках при минусовой температуре верхом на этой коновязи!А еще и ходят в туалет типа сортир. Да-да, за тыльной стороной ДК - тот самый уличный туалет с дырками в полу вместо унитаза. А заасфальтированная площадка перед туалетом - это, оказывается, хоккейная коробка. Почему без бортов? Ответа на этот вопрос люди не знают. Говорят только, что еще в марте областной Совет выделил на хоккей деньги, но в Маяке, очевидно, ЗОЖ ограничивается закаливанием «пятой точки» детского и взрослого населения.Так ответил Сергей Саввин GOROD48 на самый значимый для жителей Волчанского сельсовета земельный вопрос.- Они, наверное, считают, что в Следственном комитете работают не очень умные ребята. Ведь была уже проверка вопроса продажи земли предпринимателю Насиряну. Уголовного дела не возбуждено. Чего же жалобщикам еще нужно? - сказал Сергей Саввин.А людям хотелось бы, чтобы к ним относились по-человечески. Чтобы они тоже могли прикупить себе землицы.- Можно что угодно говорит. Бредятину эту я устал слушать! Все у нас сделано по закону. Я им сказал, что пусть сходят к Гудвину (волшебнику Изумрудного города. - Прим.), если у них не хватает ума разобраться в пункте 5.1 статьи 12-й Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Пусть они его почитают. А когда одна баба сказала.., - говорит глава.По словам главы Елецкой районной администрации Олега Семенихина, который хорошо представляет, что происходит в Волчанском сельсовете, ситуация там неоднозначная. Сейчас прокуратура области разбирается с жалобой сельских депутатов на действия Сергея Саввина. Она-то и даст правовую оценку ситуации.- А вообще, к главе есть претензии. Скоро выборы, и депутаты сельского Совета решат, продлить ли ему полномочия еще на пять лет, - сказал Олег Семенихин.